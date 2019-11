Xoana González se defiende de críticas por traición a su exesposo: “La fregué, pero no fui infiel”

Ante la serie de críticas que recibió, Xoana González publicó un video en su cuenta oficial de Instagram para aclarar que jamás le fue infiel a su exesposo Rodrigo Valle, tras revelar que tuvo un affaire con el mejor amigo de este.

A través de un video, la modelo argentina aseguró que el vínculo amoroso que tuvo con el mejor amigo de Rodrigo Valle se dio cuando ya estaba separada y en proceso de divorciarse del fisicoculturista. Sin embargo, reconoció que cometió un error al relacionarse sentimentalmente con una de las personas más cercanas a su exesposo.

“Lo que hice en sí está mal, pero estábamos separados hace un mes y medio y ya iniciado el proceso de divorcio. Cuando se separa, cada uno puede hacer lo que quiere”, manifestó. “Me sentía mal y listo y la fregué, pero no fui infiel y quiero aclararlo. Ya estábamos separados”, añadió.

Xoana González recalcó que no jamás le fue infiel a su exesposo y pidió que dejen de juzgarla porque todos cometen errores. “Ya está, listo, me equivoqué. Quería aclarar que yo no fue infiel. Me enteré de muchas cosas que me dolieron mucho, que él (Rodrigo) hizo cuando estábamos casados. En el programa de Magaly vi mensajes que le mandaba a una chica”,

Xoana González estuvo con el mejor amigo de Rodrigo Valle

Xoana González le confiesa a Rodrigo Valle que estuvo con su mejor amigo

La modelo argentina Xoana González le reveló a su exesposo Rodrigo Valle que estuvo con su mejor amigo durante una entrevista en vivo en el programa de Magaly Medina.

“Él debe de saber que antes de dejar abierta la puerta para volver, debe de saber que por cuestión de despecho por cosas que me sentí herida (...) Sí, estuve con su mejor amigo”, confesó en “Magaly tv, la firme”.

La modelo contó este hecho tras escuchar que el fisicoculturista estaba considerando la posibilidad de volver con ella.