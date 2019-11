Shakira confirma crisis con Gerard Piqué: “Él no quería un futuro con una mujer amargada”

Hace dos años, Shakira vivió uno de sus momentos más complicados a nivel profesional y personal, que se desencadenaron en una profunda crisis con su actual pareja, el futbolista Gerard Piqué y con quien tiene dos hijos, Milan y Sasha.

La colombiana reveló que tras tener problemas en las cuerdas vocales y por el cual tuvo que cancelar su tour “El Dorado”, sufrió serios problemas en su estado de ánimo y con el deportista español.

“Siempre estaba enfadadísima y él necesitaba que hablara. Gerard (Piqué) me ha visto tantas veces salir llorando porque pensaba que no podría volver a mi carrera. Me decía que no quería un futuro con una mujer amargada, que todos estaban haciendo música por ahí mientras yo estaba encerrada en casa con los niños. Sal ahí y ponte a trabajar”, contó la barranquillera durante la presentación de su documental de ‘El Dorado World Tour’ en Barcelona, confirmando de esta manera que sí pasó por una crisis de pareja con el futbolista.

Asimismo, Shakira contó que pasó por cinco médicos y que la mayoría le aconsejó que se operara, pero ella no quería, ya que eso significaría alejarse por un tiempo de sus dos hijos. Es así que decidió guardar silencio por un largo periodo, incluso, se llegó a comunicar con carteles.

“Mi hijo Sasha me dijo que le rezaba al Niño Jesús y a la Virgencita para que mamá volviera a hablar”, contó Shakira para luego señalar que en ese tiempo su relación con Gerard Piqué tuvo una crisis.

A pesar de los problemas que mantenía con su pareja, Shakira confesó que él fue un gran sostén para salir adelante y recuperarse de su enfermedad.

“Creo que canto mejor ahora porque soy consciente de lo que tengo”, mencionó.

Shakira quedó marcada

Shakira confesó que, tras la hemorragia en las cuerdas vocales, quedó marcada, pues su enfermedad fue lo más duro que le tocó vivir.

“Marca profundamente, hay un antes y un después. Se dan por hecho muchas cosas cuando las tienes (...) En el caso de mi voz por ejemplo, es algo tan inherente a mi naturaleza, es mi identidad”, mencionó.