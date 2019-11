Primo de Justin Bieber coquetea con Selena Gomez y después la llama ‘gorda’

Selena Gomez ha regresado con fuerza a las redes sociales luego de que lanzara sus temas ‘Lose You To Love Me’ y ‘Look At Her Now’. Se le ha involucrado con muchos artistas sin embargo, el primo de Justin Bieber llamó la atención de sus fanáticas luego de que le coqueteara por Instagram.

Clayton Syka escribió un comentario en una de las fotos de la cantante y no fue del agrado de sus fanáticas. “Todavía estoy soltero, puedes amarme en su lugar”, se lee en el post de Selena Gomez.

Sin embargo, esta frase hizo enfadar a más un seguidor de la cantante haciendo que el primo de Justin Bieber lo borrara de inmediato.

Clayton Syka es el primo de Justin Bieber

“Empecé un desastre. Comenté en una foto de Selena Gomez y es una locura. He obtenido 400 followers en los últimos 30 minutos”, le dijo Clayton a un amigo en una conversación que se filtró en las redes.

No obstante, también salió en otra foto donde Clayton Sika habla mal de Selena Gomez: “Selena ganó peso y ya no es atractiva”, fueron las supuestas palabras del familiar de Justin Bieber.

Los seguidores de la artista están haciendo lo posible para que esta persona no se acerque a ella ya que está en una etapa de superación y aseguran que ya no quiere verse involucrada con ningún Bieber.

Selena Gomez quiere que Justin Bieber escuche su canción

Selena Gomez fue a una entrevista radial donde el conductor le preguntó si le gustaría que Justin Bieber escuchara sus nuevas canciones a lo que la artista respondió:

Selena Gomez en "Lose You To Love Me"

“Claro que quiero, sí quiero. Mis intenciones nunca han sido malas. Simplemente no lo son. Ni siquiera sé cómo hacer eso. Siempre intento ser genuina y cuando no hablo de ciertas cosas que suceden en mi vida, las convierto en arte”.

Sin embargo, una de las fuentes cercanas a Justin Bieber aseguró que él no había escuchado ningún tema pero estaba feliz de que su ex pareja exprese sus sentimientos con música.