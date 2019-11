¿Quién es Scott Evans? Conoce al hermano del ‘Capitán América’ de Marvel

Todos sabemos quién es Chris Evans, mejor conocido como el ‘Capitán América’ de Marvel. Pero, ¿qué hay de Scott Evans? En esta nota te daremos toda la información que necesitas saber sobre el hermano del recordado héroe, quien ha destacado en diversas series de televisión y empieza a dar sus primeros pasos en la pantalla grande.

PUEDES VER: Chris Evans regresaría como Old Steve Rogers en la Fase 4 de Marvel Studios

La primera vez que Scott Evans causó furor en las redes sociales, fue luego de aparecer junto a su hermano Chris en la última edición de la entrega de los ‘Oscar’. En ese entonces, el protagonista de series televisivas como One Life to Live, llamó la atención de todos porque nadie tenía idea del vínculo que lo unía al recordado ‘Capitán América’.

Scott y Chris Evans

Si bien, los hermanos Evans, comparten un vínculo sanguíneo se diferencian en algunos aspectos físicos. Por ejemplo, Scott no tiene los ojos claros como Chris; además, su piel es más bronceada que el famoso actor de Marvel. No obstante, ambos actores son considerados muy atractivos por sus fans.

A pesar de lo que muchos pensaban, Scott es menor que Chris. Ya que el primero nació el 21 de septiembre de 1983 (36 años), mientras que nuestro ‘Capitán América’ el 13 de junio de 1981 (38 años).

Otra diferencia marcada entre los hermanos Evans, es que Scott no está soltero. Él actualmente mantiene una relación con un hombre llamado Zach Volin; con quien ha aparecido en miles de fotografías que constantemente sube a sus redes sociales.

Scott es hermano de Chris Evans.

Scott Evans y su carrera en la televisión

El hermano menor de Chris Evans ha participado en diversas series para televisión, donde ha desarrollado tanto protagónicos como apariciones especiales. Entre ellas podemos destacar One Life to Live (2008 - 2010), donde interpreta a un policía gay que lucha contra sus propios prejuicios.

Otras series en las que apareció fueron ‘Law & Order’, ‘Guiding Light’, ‘Fringe’, ‘Rubicon’, ‘White Collar’, ‘Looking’, ‘Hit the Floor’, ‘Daytime Divas’ y ‘Grace and Frankie’ (en esta última trabaja actualmente).

Participación de Scott Evans en la pantalla grande

Scott, a pesar de no contar con la misma trayectoria cinematográfica de su hermano Chris, también a participado en películas de Hollywood. Algunas de ellas son ‘Confessions of a Shopaholic’, ‘The Lovely Bones’, ‘Behaving Badly’, ‘Before We Go’, ‘Playing It Cool’, ‘Lily & Kat’, ‘Close Range’, ‘Badlands of Kain’, ‘Southbound’ y ‘Madhouse Mecca’.