Rodrigo González se enfrenta a Mirella Paz por llamar “vieja payasa" a Magaly

Tras el polémico enfrentamiento que se originó entre Magaly Medina y Mirella Paz por las críticas de la periodista a la forma de conducir de la cantante, Rodrigo González no pudo evitar pronunciarse al respecto.

El popular ‘Peluchín’ utilizó su cuenta oficial de Instagram para mandarle un contundente mensaje a Mirella Paz, quien tildó de “vieja payasa” a Magaly Medina luego de que esta le dijera que no tenía lo necesario para ser conductora de televisión y que por ello fue retirada de “Mujeres al mando”.

“Tú no puedes juzgar a una persona y responderle metiéndote con la edad y luego reclamarle que se dedique a destruir a las mujeres”, aseveró el exconductor de “Válgame Dios”.

Además, indicó que su estrategia para defenderse de las palabras de la conductora de “Magaly tv, la firme” fue bastante “básica”.

Rodrigo González le dijo también a la cantante que debe aprender a aceptar las críticas, pues como figura televisiva siempre estará expuesta a recibirlas. “Lo que tienes que hacer es tomar la crítica o dejarla, no cuestionarla mediante halagos de la edad o bajezas como esa”, señaló.

Luego, aseguró, al igual que Magaly Medina, que Mirella Paz no reunía las características para desempeñarse como conductora de televisión.

“Si no trasciendes, al igual que la mayoría de tus compañeras de ese programa, no es culpa de una crítica de espectáculos, es culpa tuya y de la productora que te puso ahí pensando que podías dar la talla, pero no la das, así que hay que empezar a ubicarse y reconocer con humor las críticas o, por lo menos, con educación”, enfatizó.

Rodrigo González arremete contra Susana Umbert

Finalmente, ‘Peluchín’ arremetió contra Susana Umbert, gerente de producción de entretenimiento de Latina. “Esas son las consecuencias de la mataprograma Susana Umbert y su hijo al mando, bueno vendrán cosas peores dice la biblia así que prepárense”, sentenció.