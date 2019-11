‘Pantera’ Zegarra es captado consumiendo misteriosa sustancia

‘Pantera’ Zegarra fue captado consumiendo una misteriosa sustancia a través de su nariz por las cámaras de “Magaly Tv, la firme”

El boxeador peruano vuelve a causar escándalo tras sus declaraciones en “El valor de la verdad” y ser involucrado en la muerte de Hilaria Ayala, de 74 años, debido a un accidente automovilístico.

“¿Qué consume el boxeador ‘Pantera’ Zegarra en esta fiesta electrónica que acabó de día? ¿Y por qué se lleva una llave de auto hacia su nariz?”, se escucha decir en el avance del programa de Magaly Medina.

En las imágenes, se observa a David Zegarra encapuchado y con unos lentes negros que cubren su identidad, mientras que se lleva un objeto hacia la nariz, una acción muy similar a la que se aplica cuando se consume drogas.

Cabe resaltar que este miércoles, el boxeador peruano retó otra vez a su colega Jonathan Maicelo durante la transmisión de “Válgame”. Pero cuando se le cuestionó por su actitud con los hijos de la anciana fallecida, quienes reclamaron falta de apoyo moral por parte de ‘Pantera’, cortó el enlace telefónico.

David ‘Pantera’ Zegarra habló sobre la muerte de Hilaria Ayala

En "El valor de la verdad", el boxeador peruano y exchico reality de "Combate" admitió sentirse culpable de la muerte de Hilaria Ayala en el accidente automovilístico.

“Me siento responsable porque es una vida que se ha perdido. Me siento responsable por que es mi carro el que atropelló a esa señora. Me siento responsable por el dolor de esa familia... Y me voy a sentir responsable toda la vida”, manifestó en el sillón rojo.