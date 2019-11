Michelle Soifer critica a Karla Tarazona por ‘colgarse’ de Christian Domínguez

Michelle Soifer no dudó en comentar el escándalo amoroso de Christian Domínguez y la actitud de Karla Tarazona en el programa que conduce “Válgame”

La participante de “El dúo perfecto” le pidió a la conductora de televisión que olvide su relación con el cantante de cumbia y deje de hablar de él, como lo hizo su expareja Erick Sabater.

Para Michelle Soifer, Karla Tarazona se está ‘colgando’ de Christian Domínguez. “Yo lo he vivido con Erick (Sabater) y es incómodo no estoy de acuerdo con la cosas que ha hecho Christian, pero tampoco hay que aprovechar cada momento para salir a hablar”, expresó.

“Sí que voltee la pagina, una persona que te hizo daño, no sigues haciendo chisme, ella quiere para aparecer, yo no escucho otra cosa. Yo lo he vivido y harta”, agregó la exchica reality, quien también estuvo en el ojo de la tormenta tras ser acusada de infidelidades a su expareja Kevin Blow.

Michelle Soifer habla sobre Christian Domínguez

Michelle Soifer reveló que el cumbiambero se encuentra tranquilo luego de que Pamela Franco fue captada con un nuevo galán.

“Mi hermano Christian Domínguez más fresco que una lechuga, pero yo lo quiero mucho… Él está continuando su trabajo y haciendo sus cositas. Pamela ya tiene otro galán y (Christian) está en búsqueda de su próxima ‘vístima’”, comentó.