Mayra Goñi dedica tierno mensaje a Nesty: “Encontré a alguien que me sacudió el alma”

La multifacética artista Mayra Goñi se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida, pues a su corta edad ya cuenta con 12 años ininterrumpidos de trayectoria artística gracias a su participación en exitosas series nacionales y su consolidada carrera musical.

Ahora, Mayra Goñi también ostenta una nueva relación sentimental con la que se encuentra más que contenta. La participante de “El dúo perfecto” encontró el amor en el también cantante Ernesto Alejandro Galguera, mejor conocido como Nesty.

A pesar de que la joven pareja tiene 2 meses de relación, Mayra Goñi apuesta por el intérprete cubano, a quien le dedicó un tierno mensaje a través de su cuenta oficial de Instagram.

Foto captura Instagram Mayra Goñi

"Y encontré alguien que me sacudió el alma; agarré su mano, me abracé de sus besos, me empapé en su tiempo", escribió la ex "quinceañera".

Mayra Goñi y Nesty

“Y quiero quedarme ahí, aunque sea un ratito, de esos ratitos que duran toda una vida”, agregó la actriz de 26 años.

Mayra Goñi acompañó su emotivo mensaje con una fotografía de su último viaje a Cusco junto a Nesty, ambos se encuentran abrazados en la Plaza de Armas de la Ciudad Imperial.

Mayra Goñi y Nesty

Al ver la dedicatoria, Nesty no se hizo esperar y comentó la publicación de su novia. “Mi negrita, Te amo”, fue el escueto mensaje que dejó el cubano en Instagram.

Cabe señalar que Mayra Goñi inició su relación con Nesty a las pocas semanas de haber terminado con el modelo español Fabio Agostini. Sin embargo, sus fieles seguidores ven con buenos ojos el nuevo romance, así lo demostraron con sus comentarios en el post de la recordada ‘Yuru, princesa de la selva’.

Mayra Goñi y Nesty

“¡Qué complicidad!”, “¡Bellos, los amo! Bendiciones”, “Hacen una hermosa pareja, bendiciones chicos”, “La pareja del año sin duda alguna, los amamos”, “Que diosito bendiga su amor y los proteja siempre de todo lo malo, con mucho cariño”, fueron algunos de los mensajes que escribieron los fanáticos de Mayra Goñi y Nesty.