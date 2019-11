Magaly Medina sobre las Caras de Atahualpa: “Antes era un lugar privilegiado”

Magaly Medina se mostró ofuscada porque, según ella, las Caras de Atahualpa ha bajado de nivel tras las presencias de Yahaira Plasencia y Tony Rosado en la famosa pared del Callao.

Durante la última emisión del programa “Magaly TV, la firme”, la conductora no evitó referirse sobre los retratos que adornan la conocida calle ‘chalaca’ tras un concierto que brindó el cantante de cumbia Tony Rosado, quien no dudó en mencionar a la ‘Urraca’.

Magaly Medina, Yahaira Plasencia, Tony Rosado

"(Tony Rosado) Se ve fue al barrio Atahualpa. Ahora todo el mundo va, él, Yahaira Plasencia. Todos tienen tiene ahí su retrato. Antes ese era un lugar privilegiado para ‘chalacos’ de corazón”, comentó la presentadora del espacio de ATV.

Asimismo, recordó que antiguamente, en dicha pared, se retrataban a artistas de la talla de Héctor Lavoe.

“Eso era de Héctor Lavoe. Se ha barateado esa pared, a mí no me pongan, no me vengan a pintar. Yo no estoy donde está todo el mundo”, mencionó Magaly Medina para dar pase a otra nota.

¿Por qué son tan importantes las Caras de Atahualpa?

El barrio Atahualpa, donde aparecen los rostros más destacados para los ‘chalacos, está ubicado en la cuadra 8 de Miró Quesada del Callao.

En el famoso mural aparecen retratos de artistas, sobre todo salsa, y futbolistas.

A pesar de la inseguridad, las Caras de Atahualpa se ha convertido en un atractivo turístico, donde los curiosos suelen tomarse fotos en los muros rosados,color del Sport Boys, el equipo más querido del Callao.

Todo empezó en 1999, cuando Alexis Villanueva, mejor conocido como Elsalsa, artista y vecino del barrio, retrató en dichas paredes al recordado Héctor Lavoe. Luego de él aparecieron Frankie Ruiz, Celia Cruz, Tito Gómez, Cheo Feliciano, Ismael Miranda, Óscar Avilés, Arturo el ‘Zambo’ Cavero, Augusto Polo Campos, Chabuca Granda, Eva Ayllón, Lucía de la Cruz y Manuel Donayre, entre otras destacadas figuras.

Lo últimos retratos son de Gisela Valcárcel, Tony Rosado y Yahaira Plasencia.