Kristen Stewart: “Quería casarme con Robert Pattinson”

La actriz Kristen Stewart habló abiertamente sobre su exromance con Robert Pattinson, a quien conoció en la película “Crepúsculo”.

Después de casi seis años de haber culminado la relación en medio un escándalo de infidelidad por parte de la intérprete, Stewart abrió su corazón y lo contó todo.

Kristen Stewart y Robert Pattinson

“Es raro ser honesta acerca de esto, porque ha sido tan consumido, que tengo este miedo de que la gente piense que es por atención como ‘ah, claro, aún sigue explotando la narrativa’ o lo que sea. Y en realidad nunca he podido explicar lo que pasó porque siempre fui muy consciente de parecer una persona que busca ese tipo de atención”, dijo la celebridad a Howard Stern en el programa The Stern Show.

Asimismo, Kristen Stewart, aseguró que Robert Pattinson fue una parte importante en su vida, a quien considera su “primer amor”.

“Nosotros estuvimos juntos por años, él fue como mi primer (amor), y aunque estaba enamorada de mi novio de la prepa, muy enamorada. Pero con Rob y yo ya estábamos un poco más grandes y fue como de ‘bum bum’”, agregó.

Cuando el presentador le preguntó si entre ellos existió la posibilidad de una boda, ella confirmó que sí.

“Sí quería. No soy una súper tradicionalista, pero al mismo tiempo, pues en cada relación en la que he. estado, siempre he pensado que esa era la indicada. Nunca he tenido algo casual, tal vez un par de veces, pero en realidad nunca he sido la persona más casual. Sí me gustaría casarme, me llama la atención ahora como nunca lo hizo antes. En ninguna forma está atado a alguna convención rara. Es como que cuando sabes, sabes”, mencionó.

Kristen Stewart engañó a Robert Pattinson

Cuando Kristen Stewart y Robert Pattinson estaban en el mejor momento de su relación, disfrutando del éxito de la saga “Crepúsculo”, salieron a la luz unas fotos donde se vio a la actriz en situaciones cariñosas con el director de “Blancanieves y el cazador”, Rupert Sanders, con quien mantuvo una aventura.

Kristen Stewart y Robert Pattinson salieron juntos de 2008 a 2013