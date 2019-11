Janet Barboza tilda de “feos” a quienes le piden que no se haga más cirugías

La conductora de televisión Janet Barboza se ha convertido en una usuaria activa en la red social Instagram. Ella comparte con sus fieles seguidores las actividades que realiza a diario en el canal Latina y también en el programa radical que comparte con Karla Tarazona.

Janet Barboba en Instagram compartió una foto donde muestra el estilo que tiene a la hora de vestir. El outfit que modeló en la publicación consta de un polo manga larga de color amarillo y una falda tubo con estampado de flores.

PUEDES VER Janet Barboza y Antonio Pavón se amistan tras fuerte pelea en vivo

La recordada conductora de “La Movida de los sábados” usó el emoji de un girasol para describir la escena. Ella recibió varios comentarios en la publicación, algunos positivos que resaltaban su belleza, y otros que la criticaban duramente.

Algunos de los usuarios de Instagram que siguen a Janet Barboza en la red social le pidieron “por favor” que no se haga más cirugías en la cara y el cuerpo.

Incluso, le expresaron que su belleza natural es mucho mejor, por lo que no debería de apostar por las operaciones. También le recordaron su increíble antes y después de pasar por el quirófano.

Usuarios le pide a Janet Barboza que no se haga más cirugías. Fuente: Instagram

Al verse en medio de estos comentarios negativos, Janet Barboza los enfrentó y les dejó la siguiente respuesta: “Jajajaja, si supieran, quienes dicen eso solo me alimentan, me empoderan. Cuando hombres tan feos como tú me dicen eso, yo les suplico que se operen”.

¿Cuál es la edad de Janet Barboza?

Janet Amalia Barboza Avellaneda es el nombre completo de la conductora de “Válgame”. Ella nació en Sillangate, Cajamarca, el 18 de Julio de 1974. A la fecha, ella tiene 45 años de edad.

¿Quién es la hija de Janet Barboza?

La hija de Janet Barboza se llama Antonella Huarac Barboza. La joven es deportistas e ‘influencer’. Le gusta los viajes y compartir tiempo con su madre.

El padre de Antonella Huarac Barboza es el productor de conciertos y grupos de cumbia Nilver Huarac.