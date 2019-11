Andrés Hurtado y La India se besan apasionadamente para celebrar su aniversario

Hace algunos meses, Andrés Hurtado sorprendió a todo el Perú al revelar que contrajo matrimonio con ‘La India’ y, pese a que muchos pensaban que todo se trataba de una broma, el animador y la cantante parecen estar perdidamente enamorados. Así lo revelaría una reciente publicación en Instagram.

El conductor de “Porque hoy es sábado con Andrés” compartió un romántico video para celebrar que acaba de cumplir tres meses de casado con la famosa cantante de salsa.

En su video de Instagram, el popular ‘Chibolín’ besa apasionadamente a su esposa y luego se arrodilla para besarle tiernamente las manos.

“Hoy cumplo 3 meses de casado al lado de mi esposa...¡Qué bello es el amor! Espero que mis amigos me visiten en Puerto Rico, mañana haremos una reunión con mi esposa a las 6:45 PM en el viejo San Juan, los espero. Los que puedan, vengan; los que no, entenderé que no tienen para el pasaje”, escribió el animador, fiel a su estilo.

Andrés Hurtado y La India celebran tres meses de matrimonio

Andrés Hurtado y La India contraen matrimonio

En septiembre del presente año circularon a través de las redes sociales videos que revelaban que Andrés Hurtado se casó con La India en una ceremonia privada.

Las imágenes mostraban al conductor de “Porque hoy es sábado con Andrés” caminando junto a su esposa dentro de una iglesia mientras agradecía a los invitados por acompañarlos aquel día. “Gracias por venir a nuestra boda. Queremos agradecer a todos los invitados que han venido. Amor, te amo”, expresaba el presentador.

Andrés Hurtado y La India se dedican románticos mensajes en Instagram

Luego de haberse casado, Andrés Hurtado y La India se dijeron lo mucho que se amaban con románticos mensajes en Instagram.

“Gracias por tanto amor”, escribió la intérprete, mientras su esposo colocó el mensaje “Voy a detener el tiempo para soñar a tu lado que nuestro amor es eterno. Gracias, amor de mi vida. Eres tan grande y humilde que me honras con una fotografía nuestra. Amén”.