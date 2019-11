Revelan romance de Whitney Houston con su mejor amiga en polémico libro

Whitney Houston fue durante los años ochentas y principios de los noventas una de las voces más importante de la balada y el pop en inglés. Pero su exitosa carrera artística no se reflejó en su vida personal donde no pudo disfrutar a cabalidad del amor, como tampoco de la estabilidad emocional. Hoy, a siete años de su lamentable muerte producto de una triste adicción a las drogas, una de sus mejores amigas confiesa que tuvo un intenso romance con la intérprete de “I Will Always Love You”.

Robyn Crawford es el nombre de la mujer que acompañó de manera personal a Whitney Houston, no solo estuvo entre sus mejores amigas, también fungió como su seguridad personal. Se sabe que fue una gran confidente, pero recientemente se conoció que fue uno de sus grandes amores.

Robyn Crawford y Whitney Houston habrían tenido un romance de varios años

Y es que Crawford, de 58 años, está próxima a sacar una memoria titulada “A Son For You: My Life With Whitney Houston” (Una canción para ti: Mi vida con Whitney Houston) y se confiesa a siete años de la partida de la cantante:

“Llegué al punto en que sentí la necesidad de defender nuestra amistad. Y sentí la urgencia de levantarme y compartir a la mujer que está detrás de ese increíble talento”.

Whitney Houston y Robyn Crawford se conocieron a inicios de los ochentas cuando la cantante tenía 17 años

La mujer relató que conoció a Whitney Houston en 1980 cuando la aspirante a cantante tan solo contaba con 17 años (Crawford tenía 19 en dicha época), ambas eran parte de un campamento de verano en East Orange, Nueva Jersey. La unión y afinidad fue tal que esta le dijo a la joven promesa del pop: “Voy a cuidarte”.

Y estuvieron juntas por dos décadas desde los años ochentas. Sin embargo, cuando Whitney Houston era famosa y su vida vista al detalle (en especial tras firmar contrato con Clive Davis de Arista Records), le dijo a Robyn Crawford que la relación que mantenían debía superar el plano físico. Es entonces que en 1982 la cantante le obsequia una biblia.

Whitney Houston y Robyn Crawford tuvieron oposición de la madre de la cantante

“Ella dijo que ya no deberíamos ser físicos…. Porque haría nuestro viaje aún más difícil… Ella dijo que si las personas se enterasen de lo que teníamos lo usarían contra nosotras… y en los años ochentas así es como se sentía”, y agregó: “Lo mantuve en secreto. Encontré consuelo en mi silencio”.

Ante esto, Crawford revela que la madre de Whitney Houston, Cissy (cantante de góspel), se enteró del romance entre su hija y su mejor amiga, mostrándose en todo momento en desacuerdo en una relación entre dos mujeres:

“Whitney me dijo que su madre dijo que no era natural que dos mujeres estuvieran tan cerca… pero estábamos muy cerca”, pero recordó que: “Nunca hablamos de etiquetas, es decir, como lesbianas o gays… Acabamos de vivir nuestras vidas y esperaba que pudiera seguir así para siempre”.

Whitney Houston murió en 2012 a los 48 años tras una fuerte adicción a las drogas. En la última etapa de su vida se supo que se enganchó duro con el crack, droga química letal que, incluso, la llevó a buscar comida de las bolsas de desperdicios que se encontraban fuera de su casa.

Whitney Houston y Robyn Crawford juntas a mediados de los ochentas

Ante esto, Robyn Crawford, cree tener la misión de revalorar lo que fue su vida como cantante y su calidad como ser humano, el cual fue olvidado en sus últimos años de existencia y para ello usará como medio su libro de memorias.

“Quería levantar su legado, darle respeto y compartir la historia de quién era antes de la fama. Y, en eso, abrazar nuestra amistad”.

Bobby Brown, expareja de Whitney Houston, fue uno de los responsables de la adicción a las drogas que terminó quitándole la vida a la cantante

Robyn Crawford concluye asegurando que a pesar de los años que estuvieron distanciadas (a partir de la década de los 2000’s), sabe que el amor entre ambas nunca murió.

“Whitney (Houston) sabe que la amaba y sé que ella me amaba… Realmente significamos todo la una para la otra. Prometimos apoyarnos el uno al otro”.