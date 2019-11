Emma Stone: la estrella de ‘La La Land’ que lucha por la igualdad salarial en Hollywood

Emma Stone, la ganadora de un Oscar a mejor actriz por su papel protagónico en ‘La ciudad de las estrellas’ (’La La Land) confesó que a pesar de los numerosos premios que una pueda ganar, en Hollywood continúa existiendo las brechas salariales entre los hombres y mujeres.

Sin embargo, esta situación llegó a cambiar cuando sus compañeros, hombres, decidieron bajarse el sueldo para que ella ganara la misma cantidad de ellos. A pesar que no quiso revelar los nombres de los actores, sí mencionó que ellos argumentaban que tomaban tal decisión porque era lo más justo.

“En el tiempo que llevo en esta carrera he necesitado que mis compañeros hombres tengan que reducirse el sueldo para que yo pueda estar en igualdad salarial. Y eso es algo que ellos hacen porque sienten que es lo correcto y lo justo. Eso, además, es algo que no necesariamente se discute”, declaró Emma Stone a la revista Out Magazine.

La también cantante afirmó que, en el mejor de los casos, las mujeres en Hollywood ganan 80 centavos por cada dólar que gana un hombre.

"Es un sistema difícil porque depende del tipo de filmes en los que participas, del tamaño de tu papel, de cuántas películas funcionan en taquilla", precisó.

La futura actriz de ‘Cruella de Vil’ concluyó que son varios factores que influyen en el salario de una actriz o actor, por lo que actualmente las mujeres ganan cuatro quintos frente a los varones.

Stone es una de las tantas intérpretes que ha invitado a reflexionar sobre las desigualdades de derechos entre hombres y mujeres en la industria del cine.