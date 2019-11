Andrés Hurtado sorprende al aparecer cabalgando en sunga

El conductor de televisión Andrés Hurtado volvió a generar polémica en Instagram al publicar una serie de osadas fotos de sus vacaciones por las playas de México.

Fiel a su estilo, el popular ‘Chibolín’ se mostró en prendas íntimas sin temor alguno al qué dirán, para mostrar lo bien que la está pasando en el país charro.

En la secuencia de instantáneas publicadas en Instagram, el conductor de “Porque hoy es sábado con Andrés” aparece usando una truza, un sombrero estilo vaquero y una cadena de oro, mientras va a caballo por las paradisíacas playas de México.

“Qué bello, Cancún”, escribió el presentador en la descripción de su post en Instagram.

La publicación de Andrés Hurtado logró captar la atención de todos sus seguidores, quienes rápidamente empezaron a reaccionar con el botón de “me gusta” y escribiendo comentarios.

Andrés Hurtado disfruta de sus vacaciones en México. Foto: Instagram.

Sin embargo, al poco tiempo, el popular ‘Chibolín’ decidió borrar las fotos de su cuenta de Instagram.

Andrés Hurtado arremete contra presidente de Brisas del Titicaca

Hace unos días, se generó una fuerte polémica luego de que Andrés Hurtado echó a Pedro Cornejo, presidente de Brisas del Titicaca, de su programa “Porque hoy es sábado con Andrés” por presentarse en un caso social ofreciendo una beca de baile.

“Yo no puedo regalar del presidente del Brisas del Titicaca, que revienta todos los fines de semana, una beca para que baile. En lugar de hacer una colecta para que ellos coman, es para que vaya a bailar. No lo voy a permitir (...) No lo necesitan”, aseveró.

Andrés Hurtado asegura que extraterrestres le dijeron que será presidente

Andrés Hurtado afirmó que tuvo contacto con extraterrestres y que estos le confirmaron que se convertiría en presidente el 2021.

“En el 2021 voy a ser el presidente del Perú si o si”, pero cuando le recordaron que estas podrían darse un año antes mencionó: “El 2020, si son las elecciones no voy a postular... astralmente me corresponde el 2021... seria de signo acuario y se presentaría por primera vez en las elecciones presidenciales. Ese soy”, señaló, durante una entrevista para Exitosa.

Este hecho generó cientos de críticas en las redes sociales.