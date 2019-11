Alexandra Méndez responde con foto a sus detractores:“Para que se distraigan”

Alexandra Méndez volvió a encender Instagram al publicar una polémica foto en respuesta a quienes la critican por sus atrevidas poses.

La modelo venezolana no tuvo temor a sus detractores, incluso, aseguró que lo hizo 'para que se distraigan'. En la imagen, ella parece usando un bikini mientras disfruta del sol de la playa sobre un sofá de cuero, dejando ver su derrier al descubierto.

“Con amor a los criticones para que se distraigan un rato, espero sus bellos comentarios... Y a la gente segura y feliz que me sigue y me encanta comenten con un corazón, daré like a todos. Besitos”, escribió Alexandra Méndez en el post de Instagram que ya cuenta con más de 36 mil reacciones.

Alexandra Méndez

Sin embargo, lo que llamó la atención fue el comentario de Fabio Agostini, quien fiel a su estilo sarcástico, la acusó de entre sus seguidores a niños y que ellos no podían ver esa imagen en las redes sociales.

“Me parece una falta de respeto este tipo de fotos, hay niños que te siguen... y la verdad que todos queríamos ver ese durazno completo”, expresó.

el exintegrante de “Esto es guerra” en la publicación de su amiga venezolana.

Tras las anteriores censuras en Instagram, Alexandra Méndez aseguró que no puede lucir tan atrevida como le gustaría. “No porque después me deportan”, ironizó la exchica reality.

Alexandra Méndez fue censurada en Instagram

Luego de publicar unas fotos en prendas íntimas y anunciar que estaba buscando un ‘suggar daddy’ que la lleve de viaje a Dubái, la modelo venezolana fue censurada en Instagram. Las fotos se eliminaron debido a que la aplicación consideró que incitaba a la prostitución.

Alexandra Méndez fue censurada en Instagram

‘La Chama’ respondió a Magaly Medina

Magaly Medina fue una de las figuras más críticas con las fotos de Alexandra Méndez en las redes sociales, además, la cuestionó por su trabajo como modelo.

En respuesta, ‘La Chama’ se defendió señalando las cirugías a las que se ha sometido la conductora, incluso, la llamó ‘Frankenstein’