Carmencita Lara y el recital donde “anunciaría su muerte” [VIDEO]

Carmencita Lara sigue en boca de todos tras la carta notarial que envió su hija a la imitadora del programa “Yo Soy” de Latina, Roxana Alva. La participante del reality de imitación fue la flamante ganadora de la edición 24, después que en dicho espacio le habían rechazado en 7 oportunidades.

Luego de las polémicas declaraciones de Carmen del Rosario Lara, usuarios de YouTube han empezado a buscar temas y presentaciones de la intérprete de “El árbol de mi casa”, “Cabellos blancos” y “Olvídala amigo”.

Carmencita Lara rindiendo homenaje en el Día de la Madre. (Foto: captura)

En un video publicado por un usuario de nombre Lewispro se puede apreciar a Carmencita Lara en un recital por el Día de la Madre, donde anunció un curioso mensaje que presagiaría su muerte.

“¡Muy buenas noches, queridos amigos!Con todo cariño. Estoy muy contenta de estar acá, con las mamacitas peruanas, con las madres del Perú, con todas ellas, para cantarle ya por última vez; porque próximamente estoy preparando un viaje a Marte, me voy. Allá no hay ciudad, no hay municipalidad, no se paga impuestos. Pero lo peor del caso, yo quiero viajar sola”, se le oye decir a la cantante peruana de valses, polcas, huaynos, pasillos y marineras.

En otro momento, la intérprete nacida en Paiján, provincia de Ascope, La Libertad, aseguró que le habían hecho un pedido de realizar ese “viaje” acompañada con alguien de su edad.

“Pero me hacen un pedido, que tengo que ir acompañada de alguien, así que el viaje es gratis. Aquel que quiera viajar a Marte, lo invito. Pueden ir conmigo un muchacho que tenga 60 ó 70 años, ¡ya! Vayan pensándolo bonito”, agregó Carmencita Lara antes de seguir cantando a decenas de madres que se dieron cita en ese recinto.

Carmencita Lara. (Foto: archivo)

Carmencita Lara deleitó a su público con el tema “¿Dónde estarás?”, pese a que se le notaba algo cansada por el paso de los años y los males que aquejan a los de la tercera edad.