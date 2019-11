Xoana González reveló amorío con el mejor amigo de Rodrigo Valle

Xoana González reveló haber estado con el compañero de apartamento de Rodrigo Valle tras haber dado por finalizado su matrimonio.

La modelo fue invitada al programa “Magaly tv, la firme” junto a su exesposo y terminó haciendo una confesión muy íntima. Los argentinos terminaron más distanciados de lo que esperaban.

Xoana González y Rodrigo Valle

PUEDES VER Rodrigo Valle no descarta volver con Xoana González tras ruptura con Renzo Spraggón

Rodrigo Valle hizo público hace un par de días atrás su intención de regresar con Xoana González, pero la modelo consideró que existe un impedimento, y es que estuvo con el mejor amigo de su expareja.

“Él debe de saber que antes de dejar abierta la puerta para volver, debe de saber que por cuestión de despecho por cosas que me sentí herida (...) Sí, estuve con su mejor amigo”, reveló la argentina ante la sorpresa de Magaly Medina.

“¿Por qué estuviste con él?”, fue la primera reacción del argentino ante tal confesión de su exesposa. Rodrigo Valle se tomó unos minutos para controlarse y seguir escuchando la historia de Xoana González.

“Yo me sentía dolida y confundida. En esos cuatro meses yo hice cosas que sé que no me va a perdonar (...) Y quería darle donde más le dolía”, manifestó la modelo.

Ante este descubrimiento, Magaly Medina consultó a Rodrigo Valle qué sentía y si es que “le dolía la traición de Xoana González con su mejor amigo”. La respuesta del argentino llamó la atención a los televidentes.

“Ya veré como reacciono saliendo del set, ahorita estoy en vivo. Ahora suelo pensar antes de actuar”, dijo el fisicoculturista en el programa “Magaly tv, la firme”.

Asimismo, Rodrigo Valle aceptó sentirse frustrado y celoso por la confesión de Xoana González y dijo que no considera “amigo” a la persona que estuvo con su exesposa cuando se separaron debido a que no le contó lo sucedido. “Si estuvo con ella no es leal”, acotó.