Poly Ávila habla sobre la discriminación en realities tras confesión de ‘Pantera’

En el último programa de “El valor de la verdad”, David ‘Pantera’ Zegarra realizó una grave denuncia pública sobre una presunta existencia de discriminación en un conocido programa de reality juvenil.

Ante esta revelación, Poly Ávila tocó el tema y contó según su experiencia vivida en los realities de competencia en los cuales participó.

“Yo no me sentí discriminada, lo que yo sentía es que yo misma me sentía mal con mi imagen porque subía y bajaba de peso”, manifestó la argentina.

“A veces me veía gorda y a veces flaca (...) Nunca sentí la discriminación de alguien de la producción, pero sé que pasa en otros lados, no solo en realities”, agregó la modelo respecto a lo dicho por ‘Pantera’ Zegarra.

Asimismo, Poly Ávila dijo que tuvo que aprender a estar con quienes se siente cómoda. “Después de lo que me pasó aprendí a estar donde uno se siente cómodo. No todos piensan como nosotros”, agregó.

Según David ‘Pantera’ Zegarra, se sintió excluido cuando intentó ingresar a un conocido relaity. Esta revelación la realizó en “El valor de la verdad”.

“Cuando no tuve trabajo toqué la puerta y nunca encontré respuesta, solo me dijeron que no”, contó el boxeador.

“Empecé a averiguar y me dijeron que en ese canal solo buscan gente blanca y bonita (...) Vayamos a la historia y pensemos cuándo ha pasado un chico moreno en ese programa”, acotó David ‘Pantera’ Zegarra.