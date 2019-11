Mercedes Calderón responde tras “ampay” con Nicola Porcella

Mercedes Calderón está en boca de todos luego que fuera vista con Nicola Porcella pasando toda la noche tras asistir a un evento en Barranca. Para muchos, la bailarina de “El reventonazo de la Chola” es un personaje, prácticamente desconocido; sin embargo, la también modelo no dejó pasar la ocasión para responder en redes sociales tras ser captada al lado del exchico reality.

Bastante activa en Instagram, Mercedes Calderón estuvo muy atenta a las imágenes que mostraría Magaly Medina donde se la ve muy junta a Nicola Porcella, quedándose en su departamento hasta las 9 de la mañana del día siguiente.

Mercedes Calderón, bailarina y modelo

En sus historias de Instagram, Mercerdes Calderón hizo unas tomas al programa de Magaly Medina mientras se encontraban presentando el “ampay” a Nicola Porcella. Se escucha la risa de la bailarina quien parece estar acompañada de una persona más.

“Uy, ya salió, ya salió”, se escucha decir a Mercedes Calderón, para pocos segundos después la integrante de “El reventonazo de la Chola” dice unas palabras reveladoras: “Sí, sí es bonito. Obvio”, en clara alusión de Nicola Porcella.

Acabado el reportaje de Magaly Medina sobre el ampay a Nicola Porcella, Mercedes Calderón publicó dos historias más en Instagram. En la primera pone de fondo la canción de Thalía “No me acuerdo” con un texto que dice: “Sólo diré: y si no me acuerdo, no pasó”; mientras que en la segunda publicación, acompañada de “Ritmo”, canción de The Black Eyed Peas junto a J Balvin, escribiría el mensaje: “Lo que se ve, no se pregunta”.

Mensajes de Mercedes Calderón en Instagram

Teniendo esto en cuenta ¿Mercedes Calderón estará tratando de confirmar algún tipo de relación o affaire con Nicola Porcella?

Hasta el momento, Nicola Porcella no ha hablado ni directa ni indirectamente sobre su amanecida con Mercedes Calderón, tampoco ha usado sus redes sociales, en las cuales es muy activo, para aclarar o desmentir los hechos.