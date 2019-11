¿Quién es Mercedes Calderón? La bailarina con la que Nicola Porcella pasó la noche

Nicola Porcella volvió a las andadas y fue visto pasando la noche con una nueva mujer. Muchos se preguntaron por la identidad de su acompañante de turno, y no se trataría de otra persona que de Mercedes Calderón, modelo y bailarina del programa “El revontonazo de la Chola” que dirige el comediante Ernesto Pimentel.

Lo que sabemos de Mercedes Calderón es que forma parte del elenco de bailarinas de “El reventonazo de la Chola” que se transmite todos los sábados por la señal de América TV. También ha formado parte de algunos de los sketchs de este programa.

También conocemos que se dedica al modelaje y el anfritrionaje. De hecho, en su cuenta de Instagram (donde cuenta con un poco más de 35 mil seguidores) muestra fotografías y videos hechos de manera profesional como parte de su trabajo donde reluce su esbelta figura que le ha valido cientos de comentarios de fans enamorados.

Mercedes Calderón es natural de Chiclayo y destaca por su exuberante figura y sus shows se caracterizan por el despliegue de sensualidad que hace en los lugares donde se presenta. Para ello, la modelo es una chica fitness, mostrando en diversas historias de Instagram su rutina diaria en el gimnasio para mantener su cuerpo en perfectas condiciones.

Mercedes Calderón también apareció como modelo y actriz en el video del grupo de música urbana FKC con la canción “Trataré” y también en sesiones fotográficas para la revista Caretas.

Mercedes Calderón: el ampay con Nicola Porcella

Las imágenes fueron captadas por el programa Magaly TV La Firme que siguió a Nicola Porcella hasta una discoteca en Barranca en la que el exchico reality haría de animador de un evento en el cual también se encontraba Mercedes Calderón junto a una modelo más.

A pesar que el público no salió del todo contento con el “show” que desplegó Porcella (en su momento llamó ‘Meche’ a la bailarina, demostrando que se tienen cierta confianza, y que no se conocen recién), lo cierto es que el ex de Angie Arizaga regresó muy contento hacia Lima en cuyo auto llevó a al promotor, y a las dos modelos entre las que se encontraba Mercedes Calderón.

El grupo se fue al departamento de Nicola Porcella donde, poco a poco, tan solo quedaron el exchico reality y la bailarina de “El reventonazo de la Chola”, aunque tan solo por unos minutos. Sin embargo, la salida de Mercedes Calderón del departamento del modelo se dio, aproximadamente, las 9 de la mañana, para luego ser vista abordando su auto.