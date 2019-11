Mirella Paz no se arrepiente de insultar a Magaly Medina: “Quizás lo de vieja, lo demás no”

Mirella Paz entró en el ojo de la tormenta cuando respondió a las burlas de Magaly Medina, dedicándole duros calificativos a la popular ‘Urraca’ que dividió al público entre quienes la apoyaron y aquellos que la criticaron al considerar como excesiva su respuesta. Sin embargo, e independiente de esto, la exintegrante de “Mujeres al mando” no se arrepiente de haberse defendido.

Una de las palabras más fuertes que tuvo Mirella Paz hacia Magaly Medina fue, entre otras, llamarla “vieja payasa” luego que la periodista asegurara que la no tiene “ángel” para la televisión, tampoco talento, y que su presencia en “Mujeres al mando” no fue de mayor relevancia.

Ante esto, Mirella Paz respondió sobre su defensa ante las diatribas de Magaly Medina: “Yo creo que en el momento que alguien te está insultando a veces no piensa. No me arrepiento porque fue un momento en el que me ofusqué. Quizás por lo vieja sí, pero por lo demás no”, aseguró la nueva cantante de “Son Tentación”.

Mirella Paz reconoció que sí le afectaron las palabras de menosprecio que Magaly Medina le dedicó. Sin embargo, recordó que los comentarios de la periodista le hicieron recordar el constante bullying que en su momento padeció a consecuencia del sobrepeso.

“Dijo que solo estaba en el programa para comer. Yo he pasado por psicólogos por el bullying que sufrí de chiquita. He tenido psiquiatras, he sufrido tanto que hasta el día de hoy si me dicen ‘gorda’ me pongo a llorar”, confesó Mirella Paz sobre el efecto que tuvieron en ella las palabras de Magaly Medina.

La respuesta de Magaly Medina a Mirella Paz

Cuando Mirella Paz decidió responder a los ataques de Magaly Medina, la periodista aprovechó la ocasión para seguir atacando a la exmiembro de “Mujeres al mando”, dedicándole palabras como:

“Se le salió el barrio. Ella fingía ser toda modosita y que con las justas decía dos palabras ante cámaras, pero se le salió la verdadera personalidad. La de una mujer vulgar y sin pizca de elegancia. Ahora no se le ocurre mejor defensa que llamarme vieja”, para luego recordarle el bullying que padeció a causa de su sobrepeso.