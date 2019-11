Lucero habla sobre el supuesto ‘prosticatálogo’ de Televisa

La cantante y actriz mexicana Lucero, desmintió lo dicho por el el conductor del programa En Shock, Jorge Carabajal, quien reveló que la estrella figuraba en el ‘prosticatálogo’ que supuestamente manejaba Televisa en los años noventa, donde ofrecían a sus artistas.

La exesposa de Manuel Mijares, dijo que gracias a su buena reputación y personalidad, se siente protegida de los chismes malintencionados y que lo del catálogo es una leyenda urbana. “De pronto aparece alguien diciendo un chisme de cuarta, lo demandaría, pero no creo que tenga ni un peso partido a la mitad, para qué pierdo el tiempo con un chisme de vecindad. Lo del catálogo es una leyenda urbana, yo nunca lo vi, ¿quién lo vio?, no existe, afortunadamente nunca estuve en un catálogo de nada ni en la necesidad, nunca me dediqué a las drogas, prostitución ni al alcohol, nunca he hecho algo que me avergüence a mí o a mis hijos, nunca pertenecí a eso, me da risa, es una bobería”, declaró.

Lucero disco.

Según Lucero, gracias a la comunicación que mantiene con sus hijos ellos saben distinguir entre lo que es verdad y lo que no.“A ellos siempre les enseñé quién es su mamá, entonces cuándo ven estas cosas como el supuesto catálogo o las fotografías de mi rostro mal editadas sobre un cuerpo desnudo ellos saben que no es cierto, saben que no es su mamá”, explica.

La intérprete considera que en época de redes sociales no se puede luchar contra los chismes y las fake news, pero que tampoco es algo que le quite el sueño. “¿Me molesta? Claro que sí, pero no me la paso pensando todo el día en eso, los ardidos y amargados siempre existieron, si te ves bien te critican y si no es que estás horrenda, siempre hay gente que va a querer atacar lo positivo y hay que evitarlas, bloqueo las cosas negativas de mi vida, las críticas se me resbalan, me dan igual”, aclara.