Laura Huarcayo nerviosa por la voz de su invitado: “No me sigas hablando porque me sonrojo”

El doctor Tomás Borda y Laura Huarcayo presentaron el lunes un caso sobre la calvicie precoz y el trasplante capilar a la que una persona se somete por temas estéticos y genéticos.

Luego que el famoso ‘Doctor TV’ presentara a la especialista en cirugía capilar, Raquel Linares, y al paciente que se sometió a un trasplante que tomó la palabra, la presentadora de Latina lo interrumpió para hacer un curioso comentario.

“La verdad es que me siento muy bien con el cambio. Si ustedes pueden apreciar el antes, la verdad es que yo me estaba empezando a quedar bastante calvo”, dijo Carlos Velásquez antes que Laura Huarcayo tomara la palabra.

“Señoras, por favor, tranquilas con la voz del chico, tiene 31 años”, dijo la conductora al público que fue al set de “Doctor en casa”. Luego se dirigió a los televidentes de Latina: “Perdón al público en sus hogares. Escucharon la voz de Carlos y se alborotaron”.

Laura Huarcayo intentó proseguir con la entrevista, pero no pudo cuando su invitado volvió a hablar. “Carlos, no me sigas hablando porque me estoy sonrojando. Dios mío, qué voz. Mejor le pregunto a la doctora porque me estoy desconcentrando”, agregó la animadora.