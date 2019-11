keane en Lima: Entradas para el esperado concierto de la banda británica se agotaron

Move Concerts, empresa que organiza el esperado concierto de Keane en Lima, anunció que a menos de dos semanas del show, la totalidad de las entradas que se pusieron a la venta se han agotado.

De esta manera, Keane repite el plato de su primera presentación en 2013, donde también se llegó a vender la totalidad de los boletos. Así también, ocurrió lo mismo en el 2017, cuando Tom Chaplin, vocalista de la banda, ofreció un concierto como solista.

PUEDES VER: Plutonio de Alto Grado abrirá show de Keane en Lima

El segundo concierto de la banda inglesa Keane será un espectáculo único, en el que sus miembros compartirán las historias detrás de cada éxito musical y las experiencias que han tenido desde su formación.

keane llega a Lima este 22 de noviembre.

El show estará conformado por sus reconocidos temas, tales como ‘Somewhere we only know’, ‘Everybody´s changing’, ‘This is the last time’. No cabe duda serán parte de su setlist.

La banda llega a nuestro país con la gira "Cause and Effect" nombre de su más reciente disco, que incluye los sencillos "The Way I Feel", "Love Too Much" y "Stupid Things".

La empresa organizadora del evento, Move Concerts, agradece a todos los seguidores de la banda y promete poner todos los elementos necesarios para que sea un concierto que recuerden por siempre.

¿Cuándo se presentará Keane en Lima?

La banda tocará por segunda ocasión en nuestro país, este viernes 22 de noviembre en el Parque de la Exposición. A principios de este año, el quinteto anunció su reencuentro.

Durante su gira por Latinoamérica, Keane recorrerá México, Colombia, Chile, Paraguay y Argentina. Antes de pisar aquellos países, el grupo visitó Francia, Alemania, Portugal, España, Bélgica, Holanda, Irlanda y Estados Unidos.

keane llega a Lima este 22 de noviembre.

Los mejores éxitos de Keane

Entre los éxitos más sonados de la banda inglesa, se encuentran “Somewhere Only We Know”, “Everybody’s Changing”, “Nothing In My Way”, “This Is The Last Time”, “A Bad Dream”, “Disconnected”, “Bedshaped”, entre otras.