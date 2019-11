Julia Rose posa sin ropa interior y fans se rinden ante su belleza

La modelo Julia Rose se ha robado la atención en la red social Instagram luego de que compartiera una foto donde podemos verla sacando su lado más sensual.

Julia Rose, quien fue expulsada de todos los partidos de la MLB por mostrar sus senos a jugadores de baseball durante partido, ha ganado cientos de seguidores en la red social Instagram tras hozada hazaña.

Julia Rose Instagram

PUEDES VER Lauren Summer aparece sin ropa interior en Instagram al ser expulsada de la MLB

La representante de la revista ShagMag apareció en la red social mostrando sus senos y sin ropa interior. La atrevida pose que eligió ha provocado que reciba más de 400 mil “me gusta” en menos de 24 horas.

Julia Rose Instagram

La candente foto que compartió la acompañó con la siguiente descripción: “In honor of no nut november, I decided to finally put on a shirt” (En honor a noviembre de 'no nudes’, decidí finalmente ponerme un polo).

El nombre de Julia Rose cobró popularidad luego de que aparezca en un partido de la MLB mostrando sus senos junto a su amiga Lauren Summer.

Los amantes del baseball no dudaron en sacar sus celulares para poder grabar a las modelos que nos estaban con ropa interior.

Julia Rose en Instagram

La modelo Julia Rose tiene más de 3 millones de seguidores en la red social Instagram. Ella se presenta como una de las fundadoras de la revista ShagMag, donde aparece también su compañera Lauren Summer.

Julia Rose vende sensuales fotos en Internet

La “enemiga” de la MLB trabaja en Internet vendiendo candentes fotos donde podemos verla con pocas prendas, en lencería o haciendo semidesnudos.

Para poder acceder a ese contenido exclusivo de Julia Rose se debe pagar una buena suma de dinero en dólares.

Ella se ha convertido en una usuaria activa en la red social Instagram y no deja de promocionar sus mejores contenidos en la plataforma.