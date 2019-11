Jonathan Maicelo sobre ‘Pantera’ Zegarra: “Él no es nadie para decir que dejo mal a los boxeadores”

Luego de que David la ‘Pantera’ Zegarra criticara duramente a Jonathan Maicelo en “El valor de la verdad”, la ‘Cobra’ salió al frente para responderle con todo a su colega.

Jonathan Maicelo declaró para el programa “Mujeres al mando”, donde se mostró indignado con las declaraciones del ex chico reality, quien dijo que por culpa de su forma de actuar los boxeadores tienen una mala imagen.

David 'Pantera' Zegarra

“Él no es nadie para decir si yo dejo mal a los deportistas o boxeadores, porque yo soy alguien que salió de abajo y me he hecho como empresario y atleta, sus palabras están demás”, aseveró el deportista.

Además, fue enfático al indicar que David la ‘Pantera’ Zegarra no tiene autoridad para decir que es un ejemplo para los demás, pues se encuentra acusado de haber ocasionado un accidente automovilístico en el que falleció Hilaria Ayala. “Él tiene un problema legal muy feo y por eso no se puede jactar de ser un ejemplo”, señaló.

Por otro lado, Jonathan Maicelo aseguró que no tenía problemas en volver a enfrentarse con David la ‘Pantera’ Zegarra en un ring, ya que, según afirma, le ha ganado en varias oportunidades. “Claro que sí. Yo he bañado en sangre a ese negrito y varias veces”, precisó.

Como se recuerda, Jonathan Maicelo y David la ‘Pantera’ Zegarra tienen una fuerte rivalidad. Ambos fueron protagonistas de un polémico incidente en una conferencia de prensa, donde la ‘Cobra’ le tiró una cachetada a su colega.

Jonathan Maicelo y David 'Pantera' Zegarra

La ‘Pantera’ Zegarra critica a Jonathan Maicelo

Durante su participación en “El valor de la verdad”, David la ‘Pantera’ Zegarra dijo que no le parecía correcta la forma de actuar y de hablar de Jonathan Maicelo porque daba una mala imagen sobre los boxeadores.

“Siempre he criticado su forma de comportarse, su forma de actuar, su forma de hablar…Porque Maicelo se comporta así, (la gente piensa) ‘ah no, todos los boxeadores son iguales’”