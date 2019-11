Justin Bieber se toma un receso: “Para orar, pensar y reflexionar”

Justin Bieber acaba de contraer matrimonio religioso con la modelo Hailey Baldwin y desde entonces, parece haber encontrado la paz que tanto buscaba.

Desde que saltó a la fama cuando era solo un adolescente, el intérprete de “Let Me Love You” ha tenido que superar serios problemas como las adicciones, su prolongada relación tóxica con la cantante Selena Gomez, conciertos que no terminaban como el público esperaba y hasta una severa depresión.

Ahora, Justin Bieber ha decidido tomarse un receso en su apretada agenda y olvidarse de los problemas realizando un viaje. Así lo mostró en su cuenta oficial de Instagram, donde posteó fotografías de hermosos paisajes, hasta donde llegó para darse un respiro.

Justin Bieber

“Me tomé un viaje por mi mismo para orar, pensar reflexionar. Es hora de volver a Wifey”, escribió el esposo de Hailey Baldwin junto a las instantáneas.

Foto: Captura Instagram Justin Bieber

El post ya cuenta con más de 2 millones de reacciones y miles de comentarios por parte de los usuarios de la red social, quienes aseguran que Justin Bieber decidió viajar sin su esposa para reflexionar sobre la última canción de su expareja Selena Gomez, “Lose You To Love Me”, que cuenta la fallida historia de amor de ambos cantantes.

Justin Bieber

Justin Bieber revela enfermedad que padece

Justin Bieber reveló recientemente a través de sus historias de Instagram, que fue diagnosticado con la enfermedad celíaca; esto significa que es alérgico al gluten. "Las peores noticias del mundo. Soy oficialmente alérgico al gluten. No más cervezas a menos que las hagan sin gluten como estos. Un día triste. Aunque esta Omission en referencia a una marca de cerveza) sí es realmente buena”, escribió el joven artista en su publicación.