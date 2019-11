La polémica de Diego Maradona y su hija Gianinna al asegurar que los excesos lo “están matando”

El último fin de semana, la hija de Diego Maradona, Gianinna, deslizó la posibilidad que su padre se encontrara en un delicado estado de salud. Palabras que rebotaron en las redes sociales, fans del fútbol mundial y los medios de comunicación. Ante esto, el ‘Pelusa’ salió a responder en Instagram asegurando que “no se está muriendo”.

Diego Maradona ha hecho eco a los cientos de publicaciones de diversos medios de comunicación que han citado las palabras escritas por su hija en Instagram para preguntarse el estado de salud real del actual entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata. Ante esto, el ex seleccionado argentino publicó un video a modo de respuesta a su hija en la mencionada red social.

Respuesta de Diego Maradona a su hija Gianinna

El video muestra a un Diego Maradona sereno, hablando de forma entrecortada y con pausas un tanto prolongadas que caracterizan su dicción en estos últimos años:

“Quiero decirles que no me estoy muriendo para nada, que estoy trabajando… pero no sé lo que habrá querido decir Gianinna o qué interpretará. So sé. Yo sé que ahora, mientras uno se va a haciendo más viejo, se preocupan más por lo que dejas que oír lo que estás haciendo”.

Gianinna Maradona

Sobre el extracto final del video que dura un poco más de un minuto, Diego Maradona concluye de la siguiente manera: “… Así que seguirán diciéndole a otros cuando yo me muera, pero ahora estoy muy sano. Gracias”.

La leyenda que acompaña este video tiene un misterioso

Las palabras de Gianinna sobre Diego Maradona

La controversia surgió cuando en sus historias de Instagram del último fin de semana, la hija de Diego Maradona aseguró que las personas más cercanas al actual entorno de ‘El Pelusa’ es responsable de su delicada condición de salud. A lo cual aseguraría que estos no le brindan el debido control, lo que estaría produciendo excesos de parte del exjugador de fútbol.

En una historia de Instagram, Gianinna Maradona escribiría lo siguiente: “No se está muriendo porque su cuerpo lo decide. Lo están matando por dentro sin que él se pueda dar cuenta. No creo en el parámetro de normal, pero eso está muy alejado de la realidad que él se merece. Recen por él, por favor. Gracias”.

Palabras de Gianinna Maradona en Instagram

Seguido a esto, la hija de Diego Maradona hizo una comparación con la situación que estaría atravesando su padre con una comparación a los zoológicos.

“¿Se acuerdan que había un zoo donde te podías sacar fotos con un león gigante? O sea, podías entrar a la jaula y por poco más ‘abrazarlo’. Lo tenía empastillado, porque era imposible domar a la fiera. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia”, escribió Gianinna Maradona en sus historias de Instagram.

Palabras de Gianinna Maradona en Instagram

Pero, y aunque Gianinna Maradona no ha mencionado directamente a nadie, lo cierto es que muy posiblemente esté haciendo referencia al abogado de su padre, Matías Morla como la actual pareja de ‘El Pelusa’, Rocío Oliva, pues con ambos personajes tiene una pésima relación.

Y esto podría tener cierto asidero ya que Cora Debarbieri, panelista de Infama, deslizó que las palabras expresadas por Gianinna Maradona se debería a que el pasado 30 de octubre vio a Diego Maradona un lamentable estado de ebriedad sin mayor control ni supervisión de las personas que se hacen cargo del actual director técnico del cuadro de Gimnasia y Esgrima La Plata.