Karla Tarazona: “Christian Domínguez está cansado que lo metan en tríos amorosos”

La fama negativa en el plano amoroso que se ha ganado Christian Domínguez es un pasivo con el cual el cumbiambero carga desde que se convirtió en artista y el último escándalo con Pamela Franco no ha sido la excepción. Sin embargo, su expareja Karla Tarazona aseguró que el cantante de la “Gran Orquesta Internacional” está harto que lo vinculen con episodios de infidelidad.

Karala Tarazona fue una de las parejas de Christian Domínguez; duraron unos 3 años y llegaron a tener un hijo. La relación de ambos se terminó cuando el cumbiambero fue señalado como infiel tras iniciar una nueva relación con Isabel Acevedo.

Desde entonces, ambos tuvieron una relación muy tirante, pero en los últimos meses ambos han empezado a mejorar su interacción, en buena medida, por la salud y tranquilidad del niño que ambos tuvieron.

Una vez terminada la relación con Isabel Acevedo luego que se mostraran imágenes donde, aparentemente, Christian Domínguez engañó a la popular ‘Chabelita’ con la cumbiambera Pamela Franco, Karla Tarazona mantuvo distancia y ha evitado hablar lo más que pueda. Sin embargo, esta sorprendió a todos cuando se declaró “vocera” y “jefa de prensa” de su ex pareja.

En ese sentido, Karla Tarazona aseguró que Christian Domínguez se encuentra muy molesto con los medios de comunicación quienes, de acuerdo a criterio del cumbiambero, siempre buscan vincularlo con escenas de infidelidad.

“Estoy autorizada por el señor Christian Domínguez, soy su nueva jefa de prensa. Cuando Christian vio las imágenes que iban a salir de Pamela, me llamó y me pidió que, por favor, diga que está cansado de que lo metan en estos tríos amorosos. Me dijo que él no ha oficializado a nadie y que él ni ella se tienen que dar explicaciones. Me contó que no le duelen (las imágenes besando a Pamela Franco), que sólo son amigos”, expresó Karla Tarazona.

Vale recordar que luego que saliera el ampay de Christian Domínguez besando a Pamela Franco, el cumbiambero quiso dar su versión de los hechos en “Válgame” pero no terminó convenciendo.

Tras la exposición mediática que su propio canal, Latina, hizo del escándalo, obligó a Christian Domínguez a renunciar de la conducción de “Se pone bueno” donde compartía escenario, precisamente, con Pamela Franco.

De hecho, Pamela Franco aseguró a los medios de comunicación que, tras el ampay, Christian Domínguez decidió quitarle el habla, y que en todo momento fueron amigos y compañeros de trabajo.