Mayra Goñi sobre vida amorosa de Yahaira Plasencia: “Tiene temas complicados que no habla, yo no escondo nada”.

Mayra Goñi y Yahaira Plasencia parecen tener una guerra personal que se ha manifestado en diversos comentarios u omisiones que reflejan un áspero momento entre las dos cantantes. Ambas coincidieron en “El Dúo Perfecto”, pero la actual pareja de Nesty aseguró que no sintió la “existencia” de la ‘Reina del Totó’.

Yahaira Plasencia estuvo en “El Dúo Perfecto” y al terminar el programa Mayra Goñi fue abordada por los periodistas donde la pregunta obligada fue por la presencia de la salsera que, aparentemente la afectó:

Mayra Goñi contestó: “En ningún momento, ni siquiera, sentí que existiera… no me incomodó su presencia… Ella no saludó a quienes conocía, supongo ¿no? Yo solamente hice lo que tenía que hacer, mi parte de la canción que me dijeron, gozar, divertirme y ya”, aseguró la cantante.

Pero cuando el periodista recordó a Mayra Goñi que Yahaira Plasencia se negó a dar más detalles de su vida sentimental, sobre todo, con los fuertes rumores de un romance con Jefferson Farfán, la ex de Fabio Agostini, sonriendo respondió:

“Bueno, porque seguro tiene tema complicados de los que no quiere hablar, yo puedo hablar de mi vida sin complicaciones. No escondo nada”.

Sin embargo, pronto le haría recordar a Mayra Goñi que en su momento Yahaira Plasencia aseguró que no conocía a la también actriz de la serie “Los Vilchez”. A lo que aseguró que ella es falso, pero usando un poco de ironía.

“Seguro no me ha visto, tan flacuchenta que soy. Yo si me he cruzado con ella, si la recuerdo. Cuando estaba en una agrupación de salsa nos hemos cruzado muchas veces en eventos”.

Salseras critican a Yahaira Plasencia

Sin embargo, Mayra Goñi parecer no ser la única que estuvo incómoda con la presencia de Yahaira Plasencia en “El Dúo Perfecto”, pues las también salseras Vernis Hernández y Daylin Curbelo dieron duras críticas contra la actualidad de la popular ‘Reina del Totó’.

“Prefiero guardarme mis comentarios porque todo lo que digo empieza a chancarme la gente… Ha evolucionado, está trabajando con Sergio George, tampoco que cualquiera no trabaja con Sergio George, tampoco cualquiera tiena la plata para poder hacerlo…. Yo llevo 18 años ahorrando y no me alcanza, para eso no", afirmó Vernis Hernández.

Daylin Curbelo fue un poco más allá y tuvo duras palabras para la afinación que Yahaira Plasencia demuestra en cada interpretación.

“Lo que he visto es que tuvo un problema que se desafinó y todo, pero es un tema de ella porque ella es así; es desafinada, pero eso ya no tiene que ver con la producción del programa”.