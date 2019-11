So Ji Sub: cómo pasó de modelo a famoso actor de Kdramas

So Ji Sub es uno de los pocos actores en Corea del Sur que puede presumir de mantener una exitosa carrera como actor por 22 años. No obstante, su ingreso en el mundo del entretenimiento se hizo a través del modelaje, donde destacaba por elegante porte y su atractivo rostro.

“Nunca estuve realmente interesado en convertirme en una celebridad. Mi vida se centraba en la natación y la música hip hop. Incursione como modelo porque quería conocer a [Kim Sung Jae] y también porque era la mejor manera de ganar un buen dinero fácil”, declaró en una entrevista al Korean Herald realizada en 2012.

PUEDES VER: Fotos de Lee Min Ho antes de ser famoso impactan a sus fans

So Ji Sub tenía 18 años cuando fue elegido como modelo de jeans en 1995, de ahí para adelante ha desarrollado una fructífera carrera como modelo para marcas como Giordano, protagonizando románticas campañas junto a la actriz Shin Min Ah.

En 1996, So Ji Sub se inició en la actuación al aparecer en un pequeño papel en el dorama “Three Guys and Three Girls”.

No obstante, no fue hasta 2002 en el que cobró relevancia al interpretar el protagónico del dorama romántico “We Are Dating Now”, junto a la actriz Chae Rim.

Después logró ser elegido para protagonizar otros dos K-dramas “Glass Slippers” y “Thousand Years of Love”. Sin embargo, alcanzó la fama internacional con su interpretación de Cha Moo Hyuk en el aclamado dorama del 2004, “I’m Sorry, I Love You” junto a la actriz Im Soo Jung.

El éxito de esta producción le permitió llevarse tres premios, dos a mejor actor masculino y uno a mejor pareja.

Desde esa fecha para adelante So Ji Sub ha participado en otros diez doramas, que incluyen “Cain and Abel”, “Oh My Venus” y “Terius Behind Me”, este último emitido en 2018.

Paralelo a ello, So Ji Sub también ha desarrollado una carrera como actor de cine en diferentes géneros cinematográficos como la acción con “A Company Man”, del 2012.

También en ciencia ficción “Gegege no Kitaro: Kitaro and the Millennium Curse” y en dramas históricos como “Battleship Island”.

Su último proyecto la cinta romántica de fantasía “Be With You” (2018), le permitió conocer a su actual pareja, la conductora de TV, Jo Eun Jung, durante una entrevista promocional de la cinta.

Por otro lado, So Ji Sub también ha colaborado en programas de TV y realitys shows, como “Little House In The Forest” un proyecto “experimental sobre la felicidad", junto a la actriz Park Shin Hye.