Selena Gomez publica fotografía en la cama con famoso cantante

Selena Gomez causó revuelo con su última publicación en Instagram, en la que aparece abrazada con el cantautor Benjamin Joseph Levin, más conocido como Benny Blanco, ex miembro de la banda de rap alternativo Spank Rock.

Después de volverse tendencia con el lanzamiento de su single “Lose You To Love Me”, que le sirvió de catarsis para superar la conflictiva relación que sostuvo por años con el cantante canadiense Justin Bieber, ahora la ex chica Disney parece dispuesta a demostrar que ya dio vuelta a la página con un nuevo galán.

Selena Gomez publicó esta imagen el 3 de noviembre del 2019. [FOTO: Instagram]

En su publicación –realizada el 3 de noviembre- la intérprete de “Wolves” y “Good for you” se muestra sonriente junto al cantante de 31 años.

“Extraño cuando Benny Blanco era un oso", escribe Selena Gomez junto a su fotografía tomada en el detrás de cámara del videoclip “I Can’t Get Enough”, lanzado el 28 de febrero de 2019, y en el que también participa el cantante colombiano de reggaetón J Balvin.

Por su parte, Benny Blanco respondió a la publicación de la cantante con un enrevesado mensaje:

“Extraño cuando Selena Gomez extrañó cuando era un oso”, escribió para luego compartir la misma imagen en sus Instagram stories.

Benny Blanco respondió a la publicación de Selena Gomez. [FOTO: Captura Instagram]

Esta nueva publicación de la cantante de 27 años aparece días después de que fuera captada junto a su expareja, Samuel Krost, en un restaurante.

Selena Gomez y Samuel Krost captados saliendo de un restaurante. Octubre 2019. [FOTO: Instagram]

Esto motivó a que la cantante se pronunciara en Instagram para desmentir los rumores de una posible reconciliación con el fundador de la marca de moda KROST.

“No estoy saliendo con nadie. Llevo dos años soltera. Será en el tiempo de Dios, no el mío”, escribió de forma tajante Selena Gomez.