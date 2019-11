Fátima Poggi, la peruana que hizo poner de pie a Natti Natasha en concurso de canto

A dos semanas de la final de “Reina de la canción”, la peruana Fátima Poggi logró consolidarse como una de las favoritas al ganar el reality show que tiene como productor ejecutivo al cantante Daddy Yankee.

El último domingo 3 de noviembre, Fátima Poggi sorprendió a la audiencia y a los miembros del jurado al cantar y bailar ‘Last Dance’, de Donna Summer.

A la joven le tocó bajar unas escaleras transparentes y muy delgadas, mientras mostraba sus mejores pasos para bailar ‘Last Dance’. Olga Tañón, Natti Natasha, Joss Favela y a ‘El dasa’, juez invitado, quedaron tan fascinados con su show que se pusieron de pie para aplaudirle.

Fátima Poggi lo hizo tan bien que Joss Favela reconoció que no tenía consejo que darle.

En tanto, las porras para Fátima desde el público nunca se detuvieron. El más emocionado fue Martín Espinoza, quien hace poco se convirtió en su esposo. El hombre se mostró orgulloso de la evolución que había mostrado la peruana en el concurso.

La pareja reveló que estaban de luna de miel cuando Fátima Poggi decidió asistir a las audiciones en Miami (Estados Unidos) y que llevaban todas estas semanas separados. Olga Tañón no pudo evitar levantarse de su asiento y reconocer la paciencia de Martín con un abrazo.

Tras las performance de las 10 finalistas del concurso de talento de Univision que debían interactuar con diferentes elementos, el jurado dio a conocer su veredicto. “En tu caso hemos decidido que has sido la mejor de la noche”, dijo la cantante dominicana Natti Natasha a la peruana, en medio del suspenso.

Tras conocer a la mejor de la noche, a las eliminadas y a las sentenciadas; la peruana no pudo ocultar su felicidad y lo demostró en una entrevista. “Me siento muy feliz”, dijo Fátima, para luego dirigirse a sus compañeras, que la aplaudieron por su logro en “Reina de la canción”.

“Ustedes saben las cosas que hemos pasado esta semana. Ha sido un reto muy complicado, yo no me enteré cuál fue mi reto hasta ayer (sábado 2). Ha sido una semana dura para todas, cosas que jamás habíamos hecho, y me siento muy emocionada de que los cuatro (jueces) se hayan parado, espero que a todos les haya gustado”, manifestó.

Al final de la gala, Virginia Stille y Jessica Núñez quedaron eliminadas de la competencia, mientras que Melaner Quiroz y Giselle Amelunge fueron enviadas a votación. Luego Daddy Yankee anunció el DY Challenge del próximo domingo: revivir algunas de las súper producciones realizadas en shows de Univision. Además el puertorriqueño contó que él ocuparía la cuarta silla de los jueces.