Cathy Sáenz defiende a realities de acusación de racismo de ‘Pantera’ Zegarra

Cathy Sáenz se opuso a las declaraciones de David ‘Pantera’ Zegarra, quien aseguró que sufrió de racismo al ser rechazado de conocido reality.

La exproductora de “Combate” y “Esto es guerra” aseguró que el comportamiento del boxeador peruano con sus compañeros del reality de ATV, puedo ser un punto en su contra.

Según ‘Pantera’ Zegarra, pasó la entrevista pero no logró ingresar debido a que le dijeron que preferían ‘gente blanca’ y no del color de su piel.

David 'Pantera' Zegarra en "El valor de la verdad"

“Cuando me botaron de este programa (Combate) por las tonterías que cometí y busqué la forma de irme al otro canal, no hubo respuesta, preguntando e investigando me decían que allí solo recibían gente blanca, bonita”, confesó el deportista en el sillón rojo.

Ante la acusación, Cathy Sáenz acusó que el casting del programa exige un buen comportamiento de sus participantes.

“Tema de racismo, no sé. Creo que por ahí más ha tenido que ver la peleas con Christian Domínguez, la cachetada con Maicelo. Esas cositas son tomadas en cuenta cuando haces el casting para “Esto es guerra”. Son súper exigentes en América y ProTV”, señaló Cathy Sáenz en “Mujeres al mando”.

¿'Pantera' Zegarra atropelló a anciana?

El boxeador peruano y exchico reality aseguró que sí se siente culpable de la muerte de la anciana Hilaria Ayala en el accidente automovilístico, pero porque fue su auto el que lo ocasionó.

“Me siento responsable porque es una vida que se ha perdido. Me siento responsable por que es mi carro el que atropelló a esa señora. Me siento responsable por el dolor de esa familia... Y me voy a sentir responsable toda la vida”, manifestó a Beto Ortiz.