Pamela Franco olvida a Christian Domínguez con empresario [VIDEO]

Pamela Franco y Christian Domínguez fueron protagonistas de un escándalo amoroso que causó la ruptura del cantante con su expareja Isabel Acevedo. Sin embargo, al poco tiempo, la exconductora de “Se pone bueno” fue captada besando a un hombre misterioso.

Según El Popular, la integrante de Alma Bella habría olvidado a Christian Domínguez con un empresario que conoció a la salida de la discoteca Farra de Miraflores, el último fin de semana.

Esto sucedió cuando Pamela Franco y su compañera de la agrupación de cumbia, Geraldine Ginoccio, salieron a disfrutar de una noche de fiesta.

Alma Bella

“Fue vista dándose ‘piquitos’ con empresario”, según el diario. El hombre misterioso sería uno de los promotores de la conocida discoteca Barranco Bar.

Christian Domínguez y Pamela Franco.

Por su parte, Christian Domínguez se encontraba en pleno concierto en provincia. Cabe resaltar que el cantante de cumbia aún no confirma una relación con su exco-conductora de Latina.

Las polémicas imágenes de Pamela Franco besando al empresario serán difundidas en el programa de espectáculos “Válgame” a través de Latina.

Christian Domínguez negó beso con Pamela Franco

Luego de salir a la luz el video en “Magaly TV, la firme”, donde Christian Domínguez y Pamela Franco se besan en la vía pública, el cumbiambero negó que este se haya dado en la boca. Pamela Franco

Según la expareja de ‘Chabelita’, el cambio de cámara y el cabello de la bailarina no dejó ver que se trató de un beso en la mejilla.

Pamela Franco asegura que Christian Domínguez no le habla

En una conferencia de prensa, Pamela Franco reveló que tras el escándalo, su excompañero de conducción no le dirige la palabra. “Ahora por todo este problema no tenemos ningún tipo de comunicación, no me habla”, expresó.