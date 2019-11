Kaitlynn Carter sobre Miley Cyrus: “Me enamoré de ella”

Kaitlynn Carter confesó que se enamoró de Miley Cyrus a pesar de que su relación durara poco tiempo. De acuerdo con la revista Elle, la joven habló abiertamente sobre el romance que mantuvo con la artista.

La bloguera contó sobre cómo fue que empezó el amor entre ambas mientras eran amigas: “El pasado julio, fui de vacaciones con una amiga, y después de ello, supe que estaba enamorada de ella. No fue hasta aquel viaje que lo supe, nunca se me cruzó por la mente que podría sentirme atraída por una mujer así como me sentía por ella”.

Kaitlynn Carter no dio nombres sin embargo, todos sus seguidores saben que en esta entrevista se refería a Miley Cyrus ya que la actriz fue su última pareja. Además, ella misma confesó que con la única mujer involucrada emocionalmente fue con la ex esposa de Liam Hemsworth.

Kaitlynn Carter y Miley Cyrus

“Simplemente pasó, y se sintió bien. Reflexionando sobre nuestros tres años de amistad, me di cuenta que, siempre me había sentido atraída hacia ella como nunca lo había hecho con alguna de mis amigas, y fue en aquel viaje cuando comencé a pensar en ella de manera romántica”, confesó Kaitlynn.

Después de un mes de relación, Miley Cyrus y Kaitlynn Carter decidieron tomar caminos diferentes. Luego de que se separaran, la bloguera confesó sentirse “eternamente agradecida con su última pareja” ya que ella “le abrió los ojos hacia una parte desconocida”.

Asimismo, confesó a Elle que a pesar de que digan que fue “un amor de verano” para Carter fue mucho más que eso, la modelo lo considera “un viaje para descubrirse a uno mismo”.

Miley Cyrus y Kaitlynn Carter

Kaitlynn Carter aseguró que no sabe cómo establecer sus preferencias sexuales ya que a pesar de haber estado con Miley Cyrus, no califica su inclinación hacia un solo género. Afirma que está explorando y quiere que sus seguidores hagan lo mismo.

La bloguera se sintió especial cuando la artista la llevó a los MTV Video Music Awards donde se dejaron fotografiar por todos además, la intérprete de ‘Slide Away’ le hizo una sorpresa por su cumpleaños y la pasaron juntas.