Michelle Soifer y Erick Sabater olvidan su rencor protagonizando tierno beso

Michelle Soifer y Erick Sabater se reencontraron nuevamente al coincidir en una discoteca de Barranca, el pasado fin de semana. Ambos se presentaban en el mismo local y no tuvieron inconvenientes en saludarse.

Las cámaras del programa “Válgame” acudieron hasta el lugar para poder conversar con ellos. El primero en llegar al establecimiento nocturno fue el modelo, quien declaró, tras ser consultado sobre su expareja, que le guarda mucho cariño y lo único que guarda son los buenos momentos.

Así también, dijo que no tendría ningún problema en saludarla nuevamente. Y tal como lo mencionó, Erick Sabater se encontró cara a cara con la exchica reality, dándole un beso en la mejilla. Las cámaras del programa de Latina pudieron captar todo el momento.

Por su parte, Michelle Soifer tampoco mostró problema alguno con el modelo. Caso contrario cuando se le mencionó a otra expareja, como Kevin Blow. Allí, la popular ‘Michilover’ estuvo en desacuerdo.

Michelle Soifer.

Michelle Soifer y Erick Sabater coinciden en discoteca

Ambos se presentaron en la misma discoteca de Barranca, hace unos días. Sabater contó que la coincidencia se traó de un tema de horarios. Su show estaba programado para salir antes que el de su exnovia.

A pesar de ello, fueron bien recibidos por los asistentes, quienes disfrutaron de la presencia de los dos exchicos reality.

Captura de televisión.

Michelle Soifer y Erick Sabater, el final de su amor

Después de casi tres años, la expareja terminó su relación en 2016. Entre lágrimas, el modelo confirmó la noticia en un programa de espectáculos de América TV.

Allí terminó con todos los rumores que los envolvían. El dominicano confirmó que el noviazgo con la bailarina había llegado a su fin.

Michelle Soifer y Erick Sabater.

“En este momento, voy a decirlo, nuestra relación terminó. No tiene nada que ver con una infidelidad, no tiene nada que ver con muchas cosas que la gente ha especulado o lo que otros canales han dicho. Me duele mucho”, señaló Erick Sabater.