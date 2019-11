Kiss anuncia concierto en Perú como parte de su gira “End of the Road Tour”

La legendaria banda estadounidense Kiss volverá al Perú para ofrecer un concierto en Lima en el marco del tour “End of the Road”. La noticia se filtró en las pantallas del crucero “Kiss Kruise” de este año y fue confirmada por otros medios especializados.

La banda realizará su última gira de conciertos, tras más de 40 años de trayectoria. La seguidilla de espectáculos incluirá a países de América y Europa, y concluirá el 17 de julio de 2021 en Nueva York

¿Cuándo tocará Kiss en Lima, Perú?

Kiss brindará un concierto en Perú el próximo 2 de mayo de 2020. Sin embargo, hasta el momento se desconoce el recinto que albergará a los miles de fanáticos, que esperan desde hace diez años volver a escuchar en vivo temas icónicos como ‘I was made for loving you baby’ y ‘Rock & Roll All Nite’.

En su recorrido por Latinoamérica, la banda liderada por Gene Simmons también ofrecerá conciertos en El Salvador, Costa Rica, Colombia, Chile, Paraguay, Argentina y Brasil.

So más de 70 fechas con las que Kiss se despedirá de los escenarios con su gira “End of the Road”. Antes de las fechas de 2020, cerrará este año con un recorrido previamente anunciado por Auckland, Nueva Zelanda y Sendai, Tokyo, Morioka, Osaka, y Nagoya, Japón.

Kiss, con más de 40 años de trayectoria musical, volverá a Perú desde su único concierto en 2009 realizado en el Estado Nacional.

¿Cuándo y dónde serán los conciertos de Kiss?

A continuación te brindamos las fechas y países en los que se presentará Kiss como parte de su gira de despedida “End of the Road” en el 2020.

1 de febrero – Manchester, NH

2 de febrero – Allentown, PA

5 de febrero – Buffalo, NY

7 de febrero – Charlottesville, VA

8 de febrero – Greensboro, NC

11 de febrero – Columbia, SC

13 de febrero – Lexington, KY

15 de febrero – Peoria, IL

16 de febrero – Fort Wayne, IN

18 de febrero – Springfield, MO

19 de febrero – Wichita, KS

21 de febrero – Sioux City, IA

22 de febrero – Grand Forks, ND

24 de febrero – St. Paul, MN

25 de febrero – Lincoln, NE

29 de febrero – Laughlin, NV

2 de marzo – Bakersfield, CA

4 de marzo – Los Angeles, CA (makeup date for postponed 9/20/19 show)

6 de marzo – Oakland, CA (makeup date for postponed 9/16/19 show)

9 de marzo – El Paso, TX

10 de marzo – Lubbock, TX

12 de marzo – Tulsa, OK

14 de marzo – Lafayette, LA

15 de marzo – Biloxi, MS

24 de abril – San Salvador, El Salvador

28 de abril – San Jose, Costa Rica

30 de abril – Bogata, Colombia

2 de mayo – Lima, Peru

5 de mayo – Santiago, Chile

7 de mayo – Asuncion, Paraguay

9 de mayo – Buenos Aires, Argentina

12 de mayo – Porto Alegro, Brazil

14 de mayo – Curitiba, Brazil

16 de mayo – Sao Paulo, Brazil

19 de mayo – Uberlandia, Brazil

9 de junio – Paris, France

12 de junio – Derby, U.K. (previously announced, Download Festival)

14 de junio – Dortmund, Germany

15 de junio – Hamburg, Germany

18 de junio – Copenhagen, Denmark

20 de junio – Sandnes, Norway

23 de junio – Gothenburg, Sweden

25 de junio – Stockholm, Sweden

27 de junio – Helsinki, Finland

29 de junio – Kaunas, Lithuania

1 de julio – Prague, Czech Republic

4 de julio – Barcelona, Spain

5 de julio – Madrid, Spain

7 de julio – Lisbon, Portugal

10 de julio – Frankfurt, Germany

11 de julio – Stuttgart, Germany

13 de julio – Verona, Italy

15 de julio – Gilwice, Poland

16 de julio – Budapest, Hungary

18 de julio – Sofia, Bulgaria

21 de julio – Geneva, Switzerland

25 de julio – Johannesburg, South Africa

28 de agosto – Mansfield, MA

29 de agosto – Hartford, CT

31 de agosto – Canandaigua, NY

1 de septiembre – Bangor, ME

4 de septiembre – Atlantic City, NJ

5 de septiembre – Burgettstown, PA

8 de septiembre – Atlanta, GA

9 de septiembre – Raleigh, NC

11 de septiembre – Clarkston, MI

13 de septiembre – Tinley Park, IL

14 de septiembre – Dayton, OH

15 de septiembre – Milwaukee, WI

19 de septiembre – George, WA

20 de septiembre – Ridgefield, WA

22 de septiembre – Boise, ID

24 de septiembre – Salt Lake City, UT

26 de septiembre – San Bernardino, CA

27 de septiembre – Chula Vista, CA

29 de septiembre – Phoenix, AZ

1 de octubre – Austin. TX

3 de octubre – Ft. Worth. TX

30 de octubre al 4 de noviembre: Kiss Kruise X

Último concierto de Kiss: 17 de julio de 2021 - Nueva York