Katty García arremete contra su expareja, Karim Vidal: “Que fácil es hacerse la víctima”

Katty García y su expareja Karim Vidal continúan protagonizando fuertes enfrentamientos en las redes sociales por la crianza de su hijo.

Pese a que anunciaron que habían llegado a un acuerdo para que ambas pudieran pasar tiempo con el menor, la exbailarina y su aún esposa volvieron a intercambiar fuertes mensajes por medio de Instagram.

Karim Vidal dejó entrever que la ‘Toñita del Rímac’ le habría puesto condiciones para que pudiese ver a su hijo. “Si no haces lo que quiero, entonces no puedes ver al bebito… ¿quién recibe el castigo? ¿El bebé o la madre? ¿Desde cuándo los hijos se utilizan como herramienta para pelear con tu ex? ¿Qué dirá un juez de familia?”, escribió.

Katty García y su expareja, Karim Vidal, discuten en Instagram

Además, mostró su indignación al señalar que, a diferencia de otros padres separados, ella sí se preocupa por lo que le pueda suceder a su pequeño. “Muchos padres y madres escapan, corren de sus responsabilidades y yo implorando, rogando que me dejen darle amor a mi bebito”, indicó en Instagram.

Katty García le responde a Karim Vidal por indirectas

Los comentarios de Karim Vidal no fueron para nada del agrado de Katty García, quien tildó a su expareja de hipócrita y hasta la acusó de hacerse la víctima. “No quisiera escribir, pero no puedo con tanta hipocresía, no puedo con tanto drama… Qué fácil es hacerse la víctima para que todos digan: ‘¡Ay pobrecita!’”, aseveró enfáticamente.

La exbailarina también reveló que su hijo llora cuando se va con Karim Vidal. “Así como utilizas fotos de mi hijo para que todos sientan pena, quisiera que pongas fotos donde mi hijo llora porque no quiere que te lo llevas y a pesar de eso, yo acepto… Las que no son mamás, jamás entenderán porque a veces nosotras actuamos como actuamos”, precisó en Instagram.

Finalmente, Katty García pidió a sus seguidores que dejen de reclamarle por la situación de Karim Vidal, pues nadie puede conocer realmente los problemas que hay entre ellas. “Sorry gente, pero soy madre ante todo y estoy cansada de leer mensajes donde me dicen “pobrecita” esa persona… ¿Pobrecita? Nadie sabe nada. ¿por qué no sube sus fotos y videos con la chica que vive? ¿por qué no sube su vida?”, sentenció.