Galilea Montijo asegura que fue espiada por el programa “Hoy” tras filtrar sus fotos

Galilea Montijo no estuvo durante unos días en el programa “Hoy” de Televisa donde es conductora por lo que se tejió la hipótesis de que podría estar mal de salud sin embargo, la mexicana dice que fue víctima de espionaje por la misma producción.

La revista TV Notas confirmó que la ausencia de la presentadora se debió a que viajó a Estados Unidos para realizarse un par de cirugías estéticas pero se le complicó por no seguir las instrucciones del doctor.

PUEDES VER Galilea Montijo evitó que Laura Bozzo sea su reemplazo en programa de Televisa

Según la publicación, Galilea Montijo fue sometida a una liposucción de alta definición, marcación de los músculos del abdomen y tonificación de piernas, además aprovechó para tratar su rostro y evitar las arrugas.

Galilea Montijo asegura que fue víctima de espionaje en el programa ‘Hoy’

La conductora regresó al programa “Hoy” pero comenzó a sentirse mal de salud por lo que le pidió a la productora Magda Rodríguez que le diera unos días de descanso a lo que ella aceptó.

Los dolores y la fiebre no pasó a mayores no obstante, en medio del set no podía quedarse parada tanto tiempo con los tacones y las dinámicas que realizaban no podía hacerlas en su totalidad.

De aquí viene el ‘espionaje’ que le hicieron a Galilea Montijo donde aseguran que se estaba cuidando de las operaciones que tuvo. La foto que mostró la revista Tv Novelas aparece la mexicana tratando de sentarse en un sillón para recuperar fuerzas.

“Fueron tomadas dentro del foto del programa “Hoy”, lo que es muy delicado porque nadie puede tomar fotografías para un medio externo a Televisa y en este momento hay una investigación interna para saber quién fue la persona que filtró estas imágenes”, dijo Joel O’ Farrilli, periodista del programa “Fórmula Espectacular”.

La revista TV Novelas filtró imágenes de los supuestos problemas de salud que sufría Galilea Montijo tras las cirugías estéticas

Esta acción ha generado problemas entre los miembros de la producción ya que nadie puede filtrar información ni imágenes de lo que pasa dentro del set sin autorización de los involucrados.

O’ Farrili contó que se está investigación para dar con la persona que pasó esas fotos a la revista: “Me cuentan que la conductora obviamente se incomodó bastante con la información y ya están varios elementos trabajando en esta investigación para dar con la persona que filtró estas imágenes”.

Sin embargo, siguen los rumores de que Galilea Montijo se ausentó al programa por las cirugías estéticas que se hizo.