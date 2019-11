Hija de Hilaria Ayala sobre “Pantera” Zegarra en EVDLV: “Para nosotros es una burla” [VIDEO]

En la última edición de “El Valor de la Verdad”, David Zegarra habló sobre la muerte de Hilaria Ayala, persona que falleció tras un accidente con el auto que se encuentra a nombre del boxeador. Luego que la ‘Pantera’ asegurara que los deudos de la mujer son su “segunda familia”, la hija de esta se mostró muy indignada por las declaraciones hechas en el sillón rojo de Beto Ortiz.

Durante la última edición de “Válgame”, se comunicó vía telefónica Johana Valdéz, hija de Hilaria Ayala, quien se mostró sumamente molesta luego que David Zegarra asegurara que los está apoyando y que los considera su “segunda familia”.

“Me causa gracia. Siento que lo toma a la broma. Es una vida, es una persona mayor, es una madre de familia trabajadora con seis hijos. Esa respuesta lo tomé a la broma, una burla de parte de él”.

Valdéz fue consultada si es que preferirían realizar algún tipo de conciliación con David Zegarra o, caso contrario, que el proceso siga su curso reglamentario:

“De conciliar ya no. Todo hubiera sido al comienzo, posiblemente hablar con él, que hiciera su mea culpa, que diera su versión que ha dicho, que el carro lo alquilaba, sí me voy a hacer responsable de los gastos. Pero aparecer así de la noche a la mañana, no. El proceso se llevará a cabo y el proceso determinará cómo lo va a pagar”.

Cuando fue cuestionada por las declaraciones que David Zegarra hizo a la policía, Johana Valdéz aseguró que no tiene potestad para revelar dicha información.

Buscando saber más sobre las acciones de acercamiento que hizo David Zegarra una vez que se conoció el fallecimiento de Hilaria Ayala, la hija de esta expresó que nadie se acercó a darles el pésame:

“No, nada. Nosotros de cólera reaccionamos así de no verlo, porque mi papa sufre del corazón, tuvo dos paros cardiacos y estas cosas que están pasando (las imágenes) también lo ponen mal”.

Pero cuando le recordaron a Valdéz que David Zegarra tuvo un ingreso accidentado el día que le tocó dar su declaración, cuestionaron que el boxeador podría ampararse en esto para asegurar que viene recibiendo amenazas de parte de la familia de Hilaria Ayala.

“Nosotros éramos 12 personas en la comisaria y el comentó que éramos un montón de gente entre adultos, mayores. Si fuéramos gente de mal vivir, ¿Que nos vamos a parar frente a su carro? Otra persona hubiera reventado su luna”, sentenció Johana Valdéz.