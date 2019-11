Hija de Carmencita Lara ofuscada con la imitadora de su madre y lanza advertencia

Roxana Alva fue la participante que hace unas semanas saboreó la gloria al ganar la temporada 24 de “Yo Soy” con su gran imitación a Carmencita Lara, después que en el mismo programa la rechazaran siete veces. Ahora, quien le dice “¡no!” es la hija de la fallecida artista.

Carmen del Rosario Lara Capristán, quien también es cantante, desaprueba la imitación que viene realizando de su madre Roxana Alva. Incluso ya tomaron acciones legales contra la exparticipante de “Yo Soy”.

“Se le ha advertido mediante carta notarial que no toque el nombre de Camencita Lara porque está registrado en Indecopi y si lo hacía, que se acerque para hacer un trato. Si ella piensa comercializar el nombre de nuestra madre, tiene que pagar los derechos que le corresponden pero ha hecho caso omiso. Incluso, al canal (Latina) también se le mandó una carta notarial, pero nada. Si esto continúa, tendremos que tomar otras medidas legales”, sostuvo la cantante en una entrevista con Karibeña.

La descendiente de Carmencita Lara aseguró que no es un tema de “egoísmo” el que se oponga a la imitación que hace Roxana Alva, sino de “respeto” hacia la memoria de la intérprete de “El árbol de mi casa” y “Olvídala amigo”. “No es que seamos envidiosos, malos o egoístas, como en redes sociales nos dicen, es que creo que nuestros artistas merecen respeto. Los peruanos debemos respetar lo nuestro, acercarnos a conversar y ver de qué manera podemos llevar las cosas en paz y pagar los derechos que corresponden porque a nadie le gustaría que tomen su nombre para firmar un contrato”, sostuvo.

La hija de Carmencita Lara contó que ni ella misma, llamándose igual que su madre, se promociona con el nombre de su madre en sus eventos artísticos. “Nunca nos gustó imitarla. Muchos amigos me han llamado a decirme que Rosario no pea, que me promocione como Carmencita Lara, porque yo también me llamo Carmen, pero no, yo respeto a mi madre. Siempre he dicho que mi mamá es una valla muy alta como para quererme parecer a ella. Si hoy estoy pidiendo es porque mis padres me lo pidieron, Respetuosamente sigo su estilo”, expresó.

Por otro lado, Lara Capristán dijo sentirse bien con el trabajo que va realizando a lado de Rochi, su hermana. “Si mi madre estuviera aquí le diría ‘misión cumplida, mamá’, aprendí lo que me enseñaste y con mucho esfuerzo, y gracias al cariño del público, estamos difundiendo nuestra música, esa que tú y mi padre me inculcaron”, concluyó.