Aracely Arámbula tiene nueva pareja: “Él no es público por eso nos va bien”

Aracely Arámbula reveló que tiene nueva pareja sin embargo, no dio detalles de cómo va su relación ni de quién se trata. La ex esposa de Luis Miguel aseguró que hará lo posible para que su romance dure y no se haga público.

Los medios de espectáculos se comunicaron con ella y respondió lo siguiente: “Ustedes no tienen que enterarse para que haya amor. O sea, muchas veces hay amor y no tienen por qué saberlo”.

PUEDES VER Aracely Arámbula comete terrible error durante campaña de prevención del cáncer

Sin embargo, el diario ‘Hoy’ hizo que confesara en televisión si mantenía una relación con alguien después de los rumores: “Sí tengo pareja”, aseguró Aracely Arámbula, actriz recordada por su papel de ‘La Doña’.

Aracely Arámbula

De acuerdo con People en Español, cuando le preguntaron a la mexicana si podría dar detalles de quién se trataba, dijo: “Él no es público, por eso todo nos está yendo bien”.

A pesar de haber terminado su matrimonio con Luis Miguel con quien tuvo dos hijos, Aracely Arámbula sigue siendo vinculada con el artista pero ella dejó en claro en más de una oportunidad que la única relación que tienen es de padres.

En reiteradas entrevistas, la mexicana evitó hablar si el cantante cumplía con su rol de papá con respecto a la manutención de sus hijos ya que en ocasiones confesó que no lo hacía hace meses.

En febrero del 2013, Aracely Arámbula puso una demanda contra Luis Miguel por esta situación:

“Como madre me duele la situación… No quiero afectar a nadie absolutamente; no deseo afectar a mis hijos. Como madre, siempre estás al pendiente de los hijos, siempre estás con ellos incondicionalmente”.

Aracely Arámbula y Luis Miguel

Aracely Arámbula fue tendencia luego de que se confirmara que ella fue la que terminó su relación con Sebastián Rulli y la de Luis Miguel. En una entrevista con Gustavo Adolfo Infante dijo lo siguiente:

“Yo decidí terminar mis relaciones porque realmente quiero estar más con mis hijos y dedicarles mucho más tiempo a ellos porque a veces no se puede combinar una telenovela, un romance más dos hijos es muy complicado”.

“Tienes que elegir y tienes que sacrificar tiempos y yo decidí no sacrificar a mis hijos. Mi trabajo lo tengo que hacer, pero sí decidí no sacrificar ni un sólo momento con mis hijos”.