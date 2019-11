Angelina Jolie estaría coqueteando con Kit Harington en el set de “Eternals”

La vida amorosa de Angelina Jolie sigue siendo materia de titulares y especulaciones, luego de que se anunciara su separación del galán de Hollywood, Brad Pitt, en 2016.

Ahora, el último número de la revista americana “Life & Style” presentó un polémico informe que asegura que la estrella de “Tom Rider” habría estado coqueteando con el actor Kit Harington.

Con el titular “¡Watch out, Rose! Angie Cozies Up To Kit" (¡Cuidado Rose! Angie va detrás de Kit), el articulo del citado magazine advierte a la actriz escocesa Rose Eleanor Arbuthnot-Leslie, más conocida como Rose Leslie, que Angelina Jolie estaría detrás de su esposo, Kit Harington, famoso por interpretar el papel de Jon Snow en la saga Game Of Thrones.

El acercamiento entre ambas celebridades se estaría produciendo durante las grabaciones de la película “The Eternals”, perteneciente al Universo cinematográfico de Marvel (UCM). En la cinta Angelina Jolie interpreta el papel de Thena y Kit Harington el de Black Knight.

"(Angelina Jolie) simplemente no puede evitarlo", asevera un informante de “Life & Style”.

Kit Harington y Rose Leslie se casaron en junio del 2018, en Escocia. [FOTO: Instagram]

“Si bien Kit nunca lo haría, es Angelina Jolie. No se puede negar su efecto en los hombres […] Ella tiene esta forma de mirarte que te hace sentir como si fueras el centro del universo", destaca la fuente resaltando el poder de seducción de la actriz de “Maléfica”.

Fue precisamente esa cualidad magnética de Angelina Jolie lo que hizo que Brad Pitt deshiciera su matrimonio con la llamada ‘Novia de América’, Jennifer Aniston, en 2005, meses después de actuar junto la actriz de Hollywood en la cinta “Mr. & Mrs. Smith”.

Angelina Jolie y Brad Pitt se enamoraron durante las grabaciones de “Mr. & Mrs. Smith”.

"La reputación de Angie la precede, por lo que la gente en el set la está observando con mucho cuidado", declaró la fuente, quien parece mostrar su apoyo a la esposa de Kit Harington.

“Rose no tiene nada de qué preocuparse al final de Kit, pero, no obstante, debería cuidarlo”.