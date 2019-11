Andrés Hurtado ‘Chibolín’ humilla a presidente de asociación cultural y llama ‘bestia’ a trabajador

En la última edición de ‘Porque hoy es sábado con Andrés’, el popular ‘Chibolín’ perdió los papeles al recibir una beca de danzas como donación del presidente de la Asociación Cultural Brisas del Titicaca.

El polémico conductor humilló a Pedro Cornejo y llamó ‘payasada’ a la beca completa de danza que iba a ser regalada al afectado en el caso social.

“Quiero entregarte una beca para las danzas de la institución”, dijo el representante del Brisas del Titicaca. A lo que Andrés Hurtado pidió llamar al encargado de producción que invitó al presidente de la asociación cultural.

“Yo no puedo regalar del presidente del Brisas del Titicaca, que revienta todos los fines de semana, una beca para que baile. En lugar de hacer una colecta para que ellos coman, es para que vaya a bailar. No lo voy a permitir (...) No lo necesitan”, dijo el popular ‘Chibolín’

Luego el conductor de ‘Porque hoy es sábado con Andrés’ pidió al presidente de Brisas del Titicaca retirarse del set de televisión. “No voy a permitir que en mi programa se regalen payasadas”, expresó furioso.

Sin embargo, no todo acabó allí. Andrés Hurtado llamó ‘bestia’ al miembro de su equipo de producción que se encargó de contactar con el representante. “Esto es para promocionar su sitio (Brisas del Titicaca). Acá no”, concluyó.

Andrés Hurtado fue punto de críticas por Miss Perú

El conductor de Panamericana TV estuvo a cargo de la producción del certamen de belleza nacional más esperado del año. Durante la transmisión hubieron fallas técnicas que los televidentes no dudaron en criticar a través de las redes sociales.

“¿Cómo es posible que Jessica Newton haya aceptado que la producción del evento la haga Chibolín?”,"Lamentable la organización del Miss Perú 2019″, fueron algunos de los comentarios.