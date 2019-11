Andrés Calamaro probó marihuana durante un concierto en Uruguay

El cantautor argentino Andrés Calamaro se presentó este fin de semana en Montevideo, con un impecable show en el Antel Arena. Allí interpretó las nuevas canciones de su último disco y revivió sus clásicos clips.

En muchos momentos de su presentación, el cantante demostró su amor por los ciudadanos uruguayos. “Queridísimo Uruguay, te tengo que confesar… Hay veces que no te escribo porque no me contestás”, entonó durante un fragmento de una de sus canciones.

Tras cantar “A los ojos”, Andrés Calamaro se dirigió a un rincón del escenario para buscar un termo y un mate. Luego de cantar algunos temas, y en medio del fervor del público, realizó un singular pedido.

El artista hizo una pausa y se dirigió a su público: “Vamos a hacer un paráte para hacer una degustación de marihuana legal. Voy a pedir, por favor, a la seguridad que por 25 segundos dejen que tiren marihuana al escenario, nosotros la probamos y hacemos una crítica”.

Dicho y hecho, recibió de un hombre un cigarrillo de la droga legal en aquel país, y tras cantar su famoso tema “Flaca”, tomó un mate y fumó marihuana frente a los asistentes.

Mientras se leía en la pantalla gigante la frase “gracias Uruguay, el cantante se despidió del público, quien lo ovacionó por buen rato.

Andrés Calamaro.

¿Andrés Calamaro se burló de los venezolanos en Chile?

Andrés Calamaro es uno de los artistas más importantes del rock argentino, sin embargo, no es ajeno a la polémica. A través de Instagram, el cantante colocó un video que fue rechazado por los venezolanos que han buscado refugio en Chile.

Captura de Instagram.

Como se recuerda, el país vecino pasa por una crisis, luego de que el gobierno de Sebastián Piñera haga una modificación en los precios de algunos servicios. Dicho acto fue la “gota que derramó el vaso” tras un largo tiempo de cambios económicos.