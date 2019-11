Susan Ochoa renuncia a “Se pone bueno” por escándalo de Christian Domínguez y Pamela Franco

Susan Ochoa, quien hace unos meses se vio envuelta en un escándalo tras renunciar a “El artista del año”, tiene en claro que no quiere estar involucrada en ninguna situación que la lleve a exponerse o entrar en dimes y diretes. Por tal motivo, ella decidió dar un paso al costado de “Se pone bueno”.

La ganadora de dos gaviotas de plata en Viña del Mar reveló que renunció al espacio para enfocarse en su carrera musical y apartarse de la controversia que se desató por una supuesta infidelidad que protagonizaron los conductores Christian Domínguez y Pamela Franco.

“Es cierto que he dado un paso al costado. Ahorita estoy en mis grabaciones, quiero seguir avanzando con mi carrera musical”, comentó Susan Ochoa en una entrevista para Trome.

“Tenía que viajar a México, pero también se han visto muchas cosas y no iba a estar involucrada”, agregó.

Cuando la cantante fue consultada si se refería al escándalo protagonizado por Christian Domínguez y Pamela Franco dijo: “Bueno, para nadie fue bonito, pero cada uno con su vida, cada quien con su locura”.

Como se recuerda, Franco fue señalada como la causante de la ruptura amorosa entre Domínguez e Isabel Acevedo.

Asimismo, Susan Ochoa aclaró que, durante el tiempo que compartió con ellos, jamás se percató de algo fuera de lo normal entre el cantante y Pamela.

“Nunca vi nada de nada, me sorprendió todo. Pero creo que Christian debería meditar en cómo está actuando”, mencionó.

¿Cuál era la función de Susan Ochoa en “Se pone bueno”?

En agosto pasado, Susan Ochoa apareció como jurado en el programa de Latina “Se pone bueno”.

Recordemos que tras escándalo de la supuesta infidelidad, Christian Domínguez fue el primero en renunciar al programa. “(Renuncié) porque yo no trabajo a pilas. Yo no voy a estar en un lugar donde no me protegen o no me cuidan”, contó.