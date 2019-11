El mundo real bajo la mirada del clown llega al teatro

Una innovadora propuesta de clowns llega a la escena teatral. Se trata de Al Derecho y al Revés, show que mostrará una recopilación de números en código, en la que 7 payasos suben al escenario para presentar situaciones cotidianas bajo la mirada de la nariz.

“Veremos a un payaso afrontar irse a vivir solo, otro mostrando sus grandes inventos, parejas que se aman y se odian a la vez, una pedida de mano, una payasa añorando el pasado y otra enfrentando su muerte”, comenta Fiorella Gambini, directora de La vecindad Escuela de Clown de donde proviene el elenco de actores.

“El show teatral se llama Al derecho y al revés porque los payasos se muestran completamente, no esconden nada al público, dejan ver sus mundos, no solo lo evidente si no también lo más íntimo”, anota Gambini tras detallas que la puesta en escena nace de la necesidad que tiene el payaso de mostrarse ante público. Es así, que siete valientes payasos y payasas deciden decir que sí a este proyecto y mostrarse completos, mostrar sus mundos, sus emociones y relaciones.

“Ha sido un proceso hermoso, arduo y de mucho aprendizaje, empezamos la exploración desde cero para poder crear números y de ahí pasar escoger que material mostrar. Nos quedamos con el material que más nos hacía vibrar y que mejor nos reflejaba, aunque en muchas ocasiones esto nos dejaba al descubierto y en un lugar vulnerable”, explica la directora.

Los payasos y payasas de Al Derecho y al Revés harán que te veas reflejado en muchas situaciones cotidianas y puedas mirar tu mundo de una manera más amable. La obra ese presenta en el Teatro La Histriónica – Ex Esamble, Barranco los días 5, 12 y 19 de noviembre. Las entradas ya están a la venta en Joinnus.