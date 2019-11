Selena Gomez quiere que Justin Bieber escuche “Lose You To Love Me”

Selena Gomez causó polémica luego de que lanzara su canción ‘Lose You To Love Me’ después de haberse alejado de la industria de la música. Aseguró varias veces que no se trataba de su relación con Justin Bieber sin embargo, en una entrevista confesó que le gustaría que él la escuche.

La relación tóxica que tuvieron durante muchos años ha sido cuestionada ya que algunos medios aseguraron que estaría utilizando esta etapa en su vida para generar promoción y ganar dinero.

Luego de que sus canciones se convirtieran en tendencia en todas las plataformas digitales, Selena Gomez ofreció una entrevista donde aseguró que le gustaría que Justin Bieber escuche sus temas.

Selena Gomez

El conductor le preguntó: “¿Quieres que este sujeto (Justin Bieber) escuche tus canciones?” y Selena Gomez respondió: “Claro que quiero, sí quiero. Mis intenciones nunca han sido malas. Simplemente no lo son. Ni siquiera sé cómo hacer eso. Siempre intento ser genuina y cuando no hablo de ciertas cosas que suceden en mi vida, las convierto en arte”.

De acuerdo con sus declaraciones, una fuente cercana al actor dijo que Justin Bieber no ha escuchado ningún tema pero que está de acuerdo con que ella exprese sus sentimientos con música.

El segundo éxito que lanzó Selena Gomez fue ‘Look At Her Now’ en la cual habla del amor propio y la autoconfianza, además cuenta que ya había superado su pasado y se encuentra lista para enamorarse de nuevo.

Selena Gomez

Esta canción ocasionó un problema entre sus fans y los de Hailey Baldwin luego de que la modelo subiera una imagen diciendo “I’ll Kill you” sin embargo, la cantante le pidió a sus seguidores que no sean irrespetuosos con las mujeres y que no fueran groseros ya que malinterpretaron el mensaje de la esposa de Justin Bieber.

A pesar de que la entrevista de Selena Gomez dio la vuelta al mundo, los fans de ambos siguen enfrentados por el hecho de que su ex pareja le hizo mucho daño.